HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunu beklemeden bankaya giden Sezai Elbas(62), HES kodundan ‘riskli grup’ta yer aldığı görülünce ambulansla evine gönderildi.

Pazarcı Sezai Elbas (62), bu sabah, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde Covid- 19 testi yaptırdı. Test sonucu çıkana kadar evinde izole olması gerektiği söylenen Sezai Elbas, önce belediyeye ardından banka şubesine gitti. Banka güvenlik görevlisinin HES kodunu kontrol ettiği Elbas’ın ‘riskli grup’ta olduğu görülünce polis ile sağlık ekiplerine haber verildi. Sezai Elbas ise, ambulans gelene kadar banka önünde, güvenli bir alanda bekletildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirilen Sezai Elbas, evine götürüldü.

‘BEN HASTA DEĞİLİM’

Ambulans beklerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına spor yaparak poz veren Elbas, “Ben hasta değilim. ‘Çocuğumuza bir şey olmasın’ diye sabah kendimi kötü hissettim. Devlet hastanesine test olmak için gittim. Test yapıp, bıraktılar. Sonucun beşte belli olacağını söylediler. Ben de eşimle birlikte bankaya geldim. ‘Korona çıktın’ dediler. Turp gibiyim, burada şimdi spor bile yaparım. Yok ben de korona” dedi.

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