Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Kanuni Sultan Süleyman nam- ı diger Muhteşem Süleyman Zigetvar Kalesi alınırken hasta yatağında söylemiştir bu sözü

Ne kadar manidar bir zamanlama ne kadar manidar bir söz ve yine ne kadar manidar o sözü söyleyenin Muhteşem Süleyman olarak anılması..



Hayat sevinçlerle mutluluklarla ve bazen de acı ve sıkıntılarla iç içe yaşanan bir serüven

hiç bitmeyecek zannettiğimiz bazen de aslında küçücük olduğumuzu elimizdeki hiçbir şeyin bize ait olmadığını tecrübe ettiğimiz bir süreç…

Nefesimizin biteceği o malum güne kadar pek çok dertler sıkıntılar sevinçler mutlaka yaşanacaktır lakin öyle bir alan var ki ihmale gelmeyen ,geri dönüşü olmayan …

Sağlık!!!

Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz demiş Peygamber Efendimiz; Ölmeden önce hayatın,Hastalıktan önce sıhhatin,Dünyada iken Ahireti kazanmanın,İhtiyarlıktan önce gençliğin,Fakirlikten önce zenginliğin.Asırlar öncesinden gelen ve günümüze ışık tutacak bir mesajdır bu.



Kaybettikten sonra kıymet bilmek herhalde sadece biz insanoğluna özgü bir davranış olsa gerek.Elbette ki bize düşen sağlığa şükür hastalığa sabırdır lakin sağlıklıyken de bunun devamı yönünde ihmal etmememiz gereken şeyleri de hatırlamakta fayda var.Sağlık denilince aklımıza hemen beden bütünlüğü ,fiziksel ve psikolojik yönden tam iyi olma hali gelmekte.Kısmen doğru bir tanım nitekim Atalarımızda Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derken insanın sağlığının aslında bir bütün olduğunu ifade etmek istemişlerdir.

Sağlıklı düşünebilmek ,sağlıklı kararlar alabilmek , olayları sağlıklı görerek değerlendirebilmek içinde bedenimizin sağlıklı olması ilk ve en önemli merhaledir.

En ufak bir baş ağrısı veya diş ağrısında bile hayat kalitenizin ne kadar düştüğünü tecrübe etmişsinizdir kaldı ki çok ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda hayat kalitesinden bahsedebilmek neredeyse imkansızlaşmakta.



İşte tamda burada gerek Peygamber Efendimizin gerek Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Atalarımızın sağlık üzerine neden bu derece önemle vurgu yaptıklarını anlamış oluyoruz.Özellikle son günlerde hayatımızın gidişatını yüzde yüz değiştiren bir anlamda hayatı durduran pandemi salgını da yine her şeyin başında sağlığın geldiğini bir kere daha bizlere göstermiş oldu.



Bizler gerek ruh sağlığımız gerek beden sağlığımız yerindeyse mutlu bir yaşam sürebiliriz çünkü bu alan ihmale gelmeyecek kadar önemli.Tüm dünyayla beraber Ülkemizin de en kısa zamanda feraha çıkması en büyük temennimizdir.Sağlıklı günlerde nice bayramları beraber kutlamak duasıyla

Sağlıcakla kalın…