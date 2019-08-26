Herşey 1991 ‘’KÖRFEZ KRİZİ‘’ ile başladı

Irak’ın Kuveyt’e girmesiyle oluşan ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu Irak’ı Kuveyt’ten çıkarttı Irak’ı işgal etmedi ve dolayısı ile Saddam Hüseyin iktidarına ve katliamlarına devam etti.

Saddam, İran Irak harbi sırasında 1 milyon üzerinde İranlı ve Kuzey Irak’ta on binlerce Kürt ve Türkmen Ezidi öldürdü, hapislere attı ve 1 milyondan fazla insan ülke dışına kaçtı.

Halepçe’de 5,000 üzerinde çoluk çocuk demeden gaz bombaları ile Kürtleri öldüren Saddam’ın 24 yıllık iktidarı, 2003’te 2. körfez savaşı ile sona erdi.

1991 birinci körfez savaşında, merhum Özal’ın Musul ve Kerkük’e Türk ordusun müdahil olması ilgili konuşması akabinde, Türkiye’de siyasilerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bazı askerlerden ve gazetelerin büyük çoğunluğundan sert tepkiler geldi.

Hatta Genel Kurmay Başkanı Or. General Necip Torumtay görevinden istifa etti.

- Reklam -

Yusuf ve Ali Koç’un ‘’Tarihi Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk” adlı kitapta, Atatürk’ün Musul ve Kerkük ile ilgili vasiyetlerini anlatıyor.

Atatürk, Misakı Milli hudutları içinde gördüğü Musul ve Kerkük’ün geri alınmasını aksi takdirde bu mesele her zaman Türkiye’nin başına çok sıkıntılar açacağını anlatmaya çalışmıştır.

Lozan Antlaşması’nda karara bağlanamayan Musul sorunu, 19 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul’da yapılan Haliç Konferansı’nda da sonuca ulaşamadı.

Bunun üzerine sorun Milletler Cemiyeti’ne taşındı. Ancak Cemiyet’ten, Musul’un Irak’ta Kürtlere ve manda yönetimine bırakılması kararı çıktı. Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin bu kararını tanımadığını açıkladı.

Ayrıca, Cemiyet’te konuşan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, tarihe not düşülecek olan, “İngilizler, Musul’daki Kürtleri ileride Türkiye aleyhine kullanabilir” uyarısını yaptı.

Kısa bir süre sonra da İngiliz destekli Şeyh Sait İsyanı patlak verdi.

Atatürk’ün, Fethi Bey ve Kâzım Karabekir’e söylediği “Musul hakkında Haliç Konferansı’nda Fethi Bey siyaset yolu ile muvaffak olamadı, sıra Karabekir’e geldi. ‘’O meseleyi asker kuvvetiyle başaracaktır” ‘’Kurtarmaya azmettik kurtaracağız ‘’

Kâzım Karabekir, Atatürk’ün talimatının ardından, Musul hareketine ilişkin endişelerini dile getirir. Bunun üzerine Atatürk, ‘Söz milletindir’’ diyerek, kararı Meclis’in vermesini ister.

Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey ile bir araya gelen Kâzım Karabekir, parti kurmaya karar verir ve bu girişimi ise, “Harp felaketinin önüne ancak Büyük Millet Meclisi’nde bir blok olarak görünebilirsek durdurabiliriz.’’ sözleri ile açıklar.

Musul ve Kerkük için İngilizlerle savaşmayı göze alan Atatürk, ordu komutanlarının görevlerinden istifa etmesi nedeniyle, durdurulur.

Ancak Atatürk, “Savaşa hazır bulundurmaya zorunlu oldukları ordularını başsız bırakıp, daha önce sevmediklerini söyledikleri siyasal alanına koştular” sözleri ile bu girişime tepkisini gösterir.

Atatürk, ‘’Kıbrıs’a çok dikkat ediniz’’ der ve 1925 yılında engellenen Musul ve Kerkük’ü geri alma idealinden ömrünün sonuna kadar vazgeçmez.

1933 yılında Amerikalı General Mc Arthur ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirerek, “Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım.’’

Kıbrıs’a da hassasiyetle yaklaşan Atatürk, “Efendiler! Kıbrıs düşmanın elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir” demişti.

Atatürk’ün dediği gibi, Kıbrıs Türkiye’nin problemi olmaya devam ediyor mu? Evet

Peki, Musul ve Kerkük’e girilse idi ne olurdu?

Yıllardır kaybettiğimiz şehitlerimiz olmazdı.

Sınırımızın dibine kadar gelen IŞİD ve cihatçı gruplar olmazdı.

Kuzey Irak’ta PKK veya benzeri terör örgütleri oluşamazdı.

Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın kolu olarak nitelendirilen, PYD ve YPG oluşmazdı.

Çekiç Güç hedefine ulaşamazdı.

Türkiye, sadece insani sebepler ile Kuzey Irak’ta Kürtleri, Türkmenleri, Ezidileri, Saddam rejiminden korumak maksadı ile 1 milyona yakın insana sınırlarını açmış, sahip çıkmıştı.

‘’Çekiç Güç’’ adı altında Irak’ın kuzeyinin uçuşa kapalı hava sahası ilan edilmesi ile beraber Kuzey ırakta Kürtler koruma altına alınmıştı.

Özal’ın 1993’te vefat etmesinden sonra, ABD 1997 yılında Saddam Hüseyin’in devrilmesi için destek verdiği 2 bin 500 Kuzey Iraklı Kürt’leri Guam adasına 1996 yılında götürdü ve eğitmeye başladı.

Sonuç, Türkiye Musul ve Kerkük’e girmiş olsaydı, bugün ulusalcıların ve milliyetçilerin oluşmasından rahatsız olduğu ‘’Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi’’ olmazdı.

TBMM 1997 yılında Çekiç güç uygulamasına son verdi.

’Tarih tekerrürden ibarettir ‘’

Önce Atatürk ve daha sonrasında Özal Musul ve Kerkük’ün geri alınmasının elzem olduğunu anlatmaya çalışmışlar ama karşılarına her defa bunu kabul etmeyen Meclis, Asker ve Siyasiler çıkmıştır.

1991, birinci körfez krizinde TBMM’ye ‘’Asker gönderme ‘’ tezkeresi ret edildiği akşam, merhum Özal bana Cumhurbaşkanlığı köşkünde söylediğini hiç unutmuyorum.

Merhum Özal üzgündü ve sadece tek cümle söyledi; ‘’ Bugün bu Mecliste yapılan hatanın bedelini Türkiye 20 veya 25 yıl sonra çok ağır ödeyecek‘’ dedi.

Özal vefat edeli 25 yıl oldu.