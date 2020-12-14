Herkesin gözü önünde intihar girişiminde bulundu

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen İbrahim A. (38), Ulu Camii Meydanı’nda herkesin gözü önünde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Karnından yaralanan İbrahim A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ulu Camii Meydanı’nda yaşandı. İbrahim A., meydanda herkesin gözü önünde tabancayla karnına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim A., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralanan İbrahim A.’nın ailevi sorunlar yaşadığı için kendisini vurduğu öne sürüldü.

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