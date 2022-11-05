“HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR” BİR MÜZE: GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ

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Ankara’nın önemli kültür sanat mekanlarından biri haline gelen Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 110 ülkeden 700’ü aşkın satranç takımına ev sahipliği yapıyor. Konserlerden, çocuk atölyelerine kadar dolu dolu bir etkinlik programına sahip olan müze, herkes için ulaşılabilir olmayı hedefliyor. Gökyay Vakfı Yöneticisi Sıla Yüksel, müzenin etkinlik takvimini Sonsöz Gazetesi’ne anlattı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

110 ülkeden 700’ü aşkın satranç takımına ev sahipliği yapan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, hem sergilediği etkileyici koleksiyonla hem de her yaştan sanat ve satranç severe yönelik etkinlikleriyle Ankara’nın kültür sanat hayatında önemli yere sahip olmuş bir mekan. Yedi yıldır, hem yurtiçinden hem yurtdışından gelen ziyaretçilerini ağırlayan müze aynı zamanda dolu dolu bir etkinlik programına sahip.

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“AKLI BAŞINDA ADAMIN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL”

Müzede sergilenen satranç takımlarının büyük bir kısmı Gökyay Vakfı’nın kurucusu, koleksiyoner Akın Gökyay’a ait. Yıllardır dünyanın dört bir yanından aldığı satranç takımlarını Türkiye’ye getirerek bu büyük koleksiyonu yaratan Akın Gökyay, müzenin kuruluş sürecini şöyle anlatıyor:

“Aslında böyle bir prodüksiyonu ortaya çıkarmak çok zahmetli, zor ve parasal yükü oldukça ağır bir olay. Aklı başında bir adamın pek yapabileceği bir iş değil. Ama manevi değer çok fazla. ‘Ben satranç koleksiyonu yapıyorum’ dediğim zaman herkes dudak büküp geçiyordu. Çünkü herkesin aklında turnuva satrançları var. Yani şu oyun oynanan satrançlar var. Tematik satrançları toplum bilmiyor. Onun için ‘Satrancın koleksiyonu mu olur’ diye herkes dudak büküyordu ve biz bu müzeyi açtığımız zaman adamları sokaktan kollarından çekerek içeri sokuyorduk. Ama adamlar çıkmak bilmiyordu çünkü hayal etmedikleri bir koleksiyonla karşılaşıyorlardı. Söylediğim gibi; bu iş için çok zaman, emek, para sarf etmek lazım. Zor bir iş ama her ziyaret edenden duyduğunuz çok güzel, olumlu, teşvik edici laflar sizi çok rahatlatıyor ve değiyor bütün emeklerinize.”

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Birten Gökyay da bu büyük koleksiyonun ortaya çıkışında çokça emek vermiş bir diğer isim. Birten Gökyay, müzenin varlığından ötürü çok mutlu olduğu belirterek şöyle devam ediyor:

“Neden mutluyum? Eşimin yaptığı koleksiyonu burada değerlendirme fırsatı bulduğumuz için. Tabii ki zaman içinde ben de ona çok destek verdim uluslararası seyahatlerimde görevlerim nedeniyle. Müzeyi açtıktan sonra da müzenin gerçekten bir prestij mekânı olması, ülkemize büyük bir değer kazandırması… Gururluyuz, kıvançlıyız. Böyle değerli bir eseri ülkemize kazandırdığımız için. Uluslararası da bir tanınma mekânı oldu burası. Örneğin geçen hafta Moğolistan Meclis Başkanı bize satranç hediye etti. Yine geçen hafta Japon Büyükelçisi oturdu eşimle satranç oynadı, geldi buraya. Çünkü Japonlarla ilgili bir satranç modeli, teması üzerinden arkadaşlarımız bir atölye çalışması yapmışlardı. Bu büyükelçinin kulağına gitmiş, ‘Ne kadar güzel bir şey bizimle ilgileniyor bu müze’ diye gelmişler, çok hoşlarına gitmiş tabiatıyla. Bir de geçenlerde Başkent Kültür Festivali’nin açıldığı güne denk getirdiğimiz bir etkinliğimiz oldu. Orta Amerika ülkeleriyle bir turnuvamız ve o turnuvayla birlikte bu mekânda o ülkelerin tanıtımlarını da yaptık. O kültürleri tanıttık. Muazzam ses getirdi tabiatıyla. O ülkeler de bizden aldıkları destekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Böylece ülkemizin tanınırlığına katkıda bulunmaktan ötürü mutluyuz.”

MÜZE KONSERLERİ HER AYIN SON CUMARTESİ

Sıla Yüksel ise müzenin kuruluşundan beri müzenin yaşamasına ve Ankara’nın önemli kültür sanat mekanlarından biri olmasına emek veren isimlerden biri. Yedi yıldır müzede çeşitli görevler üstlenmiş olan Yüksel, şu an Gökyay Vakfı Yöneticisi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Müzenin etkinlik programını anlatan Yüksel, her ayın son cumartesi günü verilen konserlerden bahsederek söylerine başlıyor. Konser ücretinin 60 TL olduğunu belirten Yüksel “Aslında daha çok prestij etkinlik diyebiliriz. Çok gelir getirici bir tarafı olmuyor ama müzedeki kültürel hareketliliği Ankara’nın kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla açıldığımız yıldan beri yapıyoruz” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Çok keyifli oluyor konserlerimiz. Müze içerisinde yapıyoruz ve aslında müze koleksiyonunun içinde çok farklı bir atmosfer oluyor. Herhangi bir konser salonu olmadığı için butik de bir ortam oluyor. Sanatçıyla yakın ilişki kurabiliyor dinleyicilerimiz. Konserlerden önce konuklarımıza burada kendi ekibimizin yaptığı tadımlık kurabiyelerimiz ve çay servisimiz oluyor. Sıcak bir ortamda konserlerimizi gerçekleştiriyoruz.”

ÇOCUKLAR İÇİN SATRANÇ DERSLERİ

Satranç Müzesi, aynı zamanda çocukların satranç eğitimi alabileceği ve atölyelerle müze kültürünü öğrenebilecekleri bir yer. Satranç derslerine talebin çok fazla olduğunu bu nedenle sınıfları sabahçı öğlenci gibi ayırdıklarını ifade eden Yüksel, derslere dair şunları söylüyor:

“Eğitim seminerlerimiz oluyor. Seminerlerimiz açıldığımız yıldan beri devam ediyor. Burada antrenörlerle yürütüyoruz. Başlangıç orta ve ileri düzey olmak üzere eğitimler gerçekleştiriyoruz. Çocuğun durumuna bakarak grubu belirleniyor. Eğitim dönemi boyunca devam ediyor. Okulların ve MEB’in takvimine göre hareket ediyoruz. Yaza kadar sürüyor yazın bir ara veriyoruz sonra bir aylık bir kısımda da yaz kampı yapıyoruz. O da hızlandırılmış bir eğitim oluyor. Sonra tekrar sezon açıldığından normal eğitimlerimize hafta sonları devam ediyoruz. Çok talep oldu bu yıl.”

Satranç dersleri sırasında velilerin müzenin kafesinde kitap okuyarak ya da çalışarak vakit geçirmekten hoşlandıklarını ifade eden Yüksel, “Çocuklarını bir yerde beklemek genelde zordur veliler için. Burada onlar için de anlamlı bir şey oluyor” dedi.

EN POPÜLER ATÖLYE, SHERLOCK HOLMES DEDEKTİFLİK ATÖLYESİ

Müzenin en ilgi gören etkinlikleri çocuklarla birlikte yapılan atölyeler. Yüksel, çocuk atölyelerini şöyle anlatıyor:

“Bu atölyelerin içeriğini yine koleksiyondan çıkarıyoruz. Müze içerisinde 110 ülkeden 700’ü aşkın satranç takımı var ve bu takımlar ülkelerin kültürel özelliklerini tarihi olaylarını tasarımsal açıdan estetik beğenisini yansıtan takımlar. Çocuk bölümünde de hepimizin bildiği kitaplarını okuduğumuz filmlerini izlediğimiz karakterlerden takımlar var. Biz bu koleksiyonun içeriğini atölyelerimize uyarlıyoruz. Mesela son dönemde çok fazla talep edilen ve tekrar açmak durumunda kaldığımız Sherlock Atölyesi var. Sherlock Holmes Dedektiflik Atölyesi. Müze içerisinde Sherlock Holmes satranç takımı var. Oradan yola çıkarak bir atölye yaptık.

Çocuklar belli gizemleri çözerek müze içerisinde tüm müzede ipuçları buluyorlar. Soruları cevaplıyorlar ve çok dinamik çok keyifli bir atölye gerçekleştiriyoruz onlarla. Çok fazla talep olduğu için kasım ayına tekrar koyduk.”

Sherlock Holmes Dedektiflik Atölyesi’nin içeriği müze eğitmeni tarafından hazırlanıyor. Bir dava dosyası hazırlanıyor, çocuklardan ise müzedeki ipuçlarını takip ederek davayı çözmeleri bekleniyor. Yüksel atölyeye dair “Yarışma gibi olmuyor. İş birliğini güçlendirecek bir şey daha çok. Birlikte hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA KÜLTÜRLERİ ATÖLYESİ” İLE ÇOCUKLAR “DÜNYA TURUNDA”

Çocuklarla yapılan bir başka atölye olan “Uygarlık Tarihi Atölyesi”nin içeriğini biraz değiştirdiklerini ve “Dünya Kültürleri Atölyesi”ne çevirdiklerini ifade eden Yüksel, bu atölyenin içeriğine dair ise şunları söylüyor:

“Mısır takımlarından yola çıkarak bu aya koyduğumuz Antik Mısır Atölyesi var. Ama birazcık günümüze de değinmek istiyoruz. Çocuklar Mısır’a gittiğinde neyle karşılaşabilir gibi. Dünya turuna çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden dünya kültürleri olarak güncelledik. Japonya Atölyesi yaptık. Japon kültürünü geçmişten günümüze anlattık. Sonra çocuklara suşi yaptırdık müzede. Çok keyifli oldu. Suşi tabi sembolik. Gerçekten balık kullanmadık.

Hem bir şeyler öğrensinler teorik olarak hem o ülkenin kültürünü tarihini bilsinler hem de pratik bir şeyler yapsınlar. Bir şey ortaya çıkarsınlar istiyoruz. O daha keyifli ve anı olarak da daha kalıcı bir şeye dönüşüyor. Dünya Kültürleri’ne devam edeceğiz. Kasım ayında Mısır var.”

Yüksel, ilerleyen aylarda farklı ülkelerle ilgili atölyeler düzenleyeceklerini belirtiyor. Müzenin çocuk etkinliklerine bu kadar önem vermesini ise Yüksel şöyle açıklıyor:

“Müze eğitimi diye bir şey çocuklar için. Birçok müzede olan ve olması da gereken bir yapı. Temeli güzel atabilmek, çocuklarda iz bırakabilmek, müzeden bir şey edinmesi, okuldaki rutininin dışında bir eğitim alanı yaratmak için çok kıymetli. Öğretmenlerimiz de okul gruplarını çok fazla getiriyorlar. Çocuklara bir şeyleri verebilmek bizim görevimiz diye düşünüyoruz müze olarak.”

“ÇOCUKLARA ‘BENİM ESERİM MÜZEDE SERGİLENİYOR’ DEME FIRSATI VERDİK”

Vakıf, iki yıldır “Hayalimdeki Satranç Resim Yarışması”nın da düzenleyicisi. Her yıl 23 Nisan’da düzenlenen yarışma önümüzdeki yıl devam edecek. “Yarışma diyoruz ama bütün çocukların eserlerini sergiliyoruz” diyen Yüksel, yarışmaya tüm Türkiye’den katılım olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Çocukların kendi eserini müzede görebiliyor olması onlar için başka bir deneyim oluyor. Biz de öyle bir resim yarışması düzenledik. Çocukların aslında hayal gücünü destekleyen, onların kendi eserlerini burada görüp ailelerine, arkadaşlarına ‘Benim eserim müzede şu anda sergileniyor’ deme fırsatını biz de verdik.”

Müze çocuklara yönelik etkinlikleriyle onlara müze ilgisini aşılamanın yanı sıra satranca yönelmelerine de yardımcı oluyor. Yüksel, çocukların satranca yönelik ilgisi sorulunca şu yanıtı veriyor:

“Müze gezisinden sonra eğitim soruyorlar veliler: ‘Satranç hiç bilmiyor ama burada çok etkilendi çocuğumuz. Satranç öğrenme fırsatımız olur mu var mı öyle bir eğitiminiz’ diye soruyorlar. Burada 5 yaşında başlayıp, bayağı kocaman olup giden öğrencilerimiz var. Satrancı hayatının içine güzel bir şekilde yerleştirdiğimiz çocuklarımız oluyor.

“ULAŞILABİLİR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yüksel, her yaştan ve gruptan ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği müzenin uluslararası arenada da ilgi gördüğünü şu söylerle anlatıyor:

“Bizim tek bir kitleye hitap ettiğimizi söyleyemem. Farklı farklı etkinliklerimiz var ve ulaşılabilir hepsi. Konserlerimizin de ücretini belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Müze girişlerimiz de öyle. Eğitimler, atölyeler hepsinde ulaşılabilir olmaya çalışıyoruz. Her kesimden burada müze dostumuz oluyor diyebilirim.

Bu yıl Başkent Kültür Yolu’nda Orta Amerika ülkelerinden oluşan toplulukla beraber bir turnuva düzenledik. Hem turnuva hem kültürel etkinlik gibi yaptık bunu. Dominik, El Salvador, Guatemala, Panama ve Kosta Rika ülkelerinin büyükelçilikleriyle yaptık bu organizasyonu. Büyükelçiler de oynadı. Aynı zamanda avlumuzda onların kültürel etkinlikleri oldu, tanıtımları oldu. Bu etkinlik döneminde Kosta Rika, Panama, Guatemala bize kendi ülkelerinin satrançlarını da armağan ettiler.

Akın Gökyay’ın gittiği ülkelerden takımları biriktirerek oluşturduğu bir koleksiyon ama son dönemde ‘Bizim evimizde uzun yıllardan beri şu seyahatimizden aldığımız, şu ülkenin kültürünü yansıtan takım var. Acaba size armağan etsek kabul eder misiniz’ diye gelen de çok ziyaretçimiz oldu.”