Bir iki tanesinin dışında kulüpler için değil suyun dibinin görünmesi, artık karaya oturmanın, hatta oluşan deliklerden dolayı teknenin batma noktasına geldiğini kaç kez dile getirdiğimi vallahi hiç hatırlamıyorum.

Bir-ikisi dışında tüm kulüpler tam bir borç batağında. Dört büyükler bu felaketi en ağır şekilde yaşar haldeler. Uygulanan popülist ve yanlış politikalar, taraftarın gözünü boyama uğruna yanlış, gereksiz ve de fahiş fiyatlı transferler artık kulüpleri nefes alamaz hale getirdi.

Aldıkları kredilerin anaparasını bir kenara bırakalım, faizini dahi ödeyemez noktadaki camialar kepenk indirme aşamasında.

Bas bas bağırdığımız, sık sık dile getirdiğimiz, “Türkiye’yi ekmeğini yemiş ve son bir transfer arayan dinozor futbolcular için emekli ikramiyesi alınan bir ülke haline getirmekten vazgeçin. En büyük yatırımınızı kendi alt yapınıza kanalize edin” görüş ve düşüncelerimize Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam bir haykırışla eşlik etti adeta.

Karaçam, mevcut ekonomik koşullarda kulüplerin zorlandığını yayın, sponsorluk ve reklam gelirlerinin ne olacağını bilinmezlikler içinde olduğunu ve bu durumda giderlerin de mutlak surette kısılmak zorunda olduğunu söyledi.

Fenerbahçe ve tüm kulüplerin en büyük gider kaleminin yabancı sporculara ödenen paralar olduğunu vurgulayan Karaçam, “Kulüpler bu rakamları karşılayacak boyutta değiller. Çünkü böyle bir gelir yok. Zaten geçmişte de yoktu. Bu borçların bu kadar birikerek yükselmesi, kredilerle finanse edilmesi sonucudur. Dolayısıyla öz kaynaklarımıza dönmemiz gerek. Diyoruz ki TFF kural değişikliğine gitsin ve ilk 11’de ilk sene iki oyuncu, sonraki yıllarda da üç oyuncu altyapıdan olsun. İlk 11’de 2-3 oyuncu zorunluluğu kadroda en az 5-6 alt yapı oyuncusu barındırmak demektir ki, bu Türk futbolunun geleceği adına da çok önemlidir” diyerek önemli bir öneride bulundu.

Kulüplerin bu kurala eşit biçimde uyması halinde Finansal Fair Play açısından da hiçbir sorun olmayacağına vurgu yapan ve bu kuralın yerleşmesinin, tüm kulüplerin altyapılarına yatırım yapmasına neden olacağını savunan Karaçam’dan çarpıcı bir ikinci öneri daha geldi.

Ülkemizde yasal olmamasına karşın, dışarıda legal olan bahis sitelerinin varlığına işaret eden Karaçam, yurtdışında oynanan maçlarda o sitelerin reklamları olduğunu söyledi. Büyük bir gelir kaynağı olan bu rakamın 50-60 milyar TL dolaylarında olduğu ve bunun yüzde 15’inin gelir olarak kulüplere dönmesiyle, kulüplerin de, hazinenin de bu işten karlı çıkacağını ifade etti.

Doğrusunu söylemek gerekirse iki öneri de son derece doğru ve uygulanması herkes için hayırlı özellikte.

İnşallah kabul görür ve ülke genelinde uygulanarak, içine düşülen ekonomik bataklıktan hızla çıkarız diyorum.

Kalın sağlıcakla…