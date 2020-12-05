Herkes ekmeğini dün aldı, bugün bakkala, fırına giden olmadı

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde iş yerlerini açan esnaf satış yapamadı. Esnaf, sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlaşılamadığı için vatandaşların alışveriş ihtilacını dün karşıladığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde esnaf iş yerlerini açtı. Hafta sonu iş yerlerinin açık olmayacağını düşünen vatandaşlar alışverişini dün yapınca bugün yürüme mesafesindeki bakkal, manav ve fırınlara pek fazla giden olmadı.

Bakkal Bahattin Karadağ (36), “Dün bir hayli yoğunluk vardı. Bugün işler biraz durgun. Dün yoğunluk çok fazlaydı. Hafta sonu kısıtlama olduğu için milletimiz herhalde biraz da yanlış anladı. Cumartesi, pazar kapalıyız sandılar. Düne göre bugün durgun. Dün genellikle gelen müşteriler ekmek aldılar. Dün ekmekte sıkıntı yaşadık. Dün ekmeklerimiz saat 13.30 civarında bitti” dedi.

Dün bol miktarda ekmek sattıklarını ifade eden bakkal Adem Urhan (47) ise, “Dün dükkandaki ekmek öğle saatlerinde bitti. Öğleden sonra ekmek bulamadık, çok gelen oldu. Ekmek sordular hep ama ekmek bulamadık. Gelen çoğu kişiye bugün açık olduğumuzu söylediğimiz halde dinlemediler, ekmek alıp götürdüler. Dün gelen müşterilerden bazıları 7-10 tane ekmek alıp götürdü” diye konuştu.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması yanlış anladığını söyleyen fırıncı İbrahim Polat (24) ise, “Dün bugüne göre yoğunluk vardı. Bizim halkımız sokağa çıkma kısıtlamasında hiç dışarı çıkılamayacağını sanıyordu. Bu sebeple dün biraz yoğunluk vardı. Bugün satışlarda durgunluk var. Dün gelen bazı müşterilerimiz durumu izah etmemize rağmen 15-20 tane pide aldı. Bugün ise işlerde düşüş oldu” ifadelerini kullandı.

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