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Sağlık Haberleri

Herkes ‘Duymuyorsun’ dedi ama o ‘Dikkatsizlik’ sandı

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Antalya’da özel bir şirkette çalışan Burcu Demir (24), kulak zarındaki delik nedeniyle 8 yıl boyunca artan işitme kaybının boyutunu, ameliyat olduktan sonra anladı.

Ameliyat sonrasına kadar duyamamasını ‘dikkatsizlik’ olarak algılayan Burcu Demir, ameliyat sonrasında aradaki farkı anladığını söyledi.

Antalya’da 8 yıl önce denizde daldıktan sonra kulak zarı yırtılan ve yıllar içinde işitme kaybı artan Burcu Demir, çevresindeki herkesin kendisine ‘duymadığını’ söylemesini önceleri kabul etmedi. İnsanların kendisine seslendiğini ancak üçüncü kez çağırılışında anlayan Burcu Demir, bunu ‘dikkatsizlik’ olarak yorumladı. 8 yıl sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk tarafından gerçekleştirilen timpanoplasti (kulak zarı onarımı) ameliyatı olan Burcu Demir, şimdi her şeyi rahatlıkla duyabilmenin sevincini yaşıyor. Çok sevdiği uzun saçlarının kulak arkasındaki bölümünün tıraş edilmesini ve kulak arkasında kesi izi olmasını istemeyen Burcu Demir, kapalı yöntemle olduğu ameliyat sonunda artık çok mutlu.

‘İYİ Kİ AMELİYAT OLMUŞUM’

Yaşadığı işitme kaybının boyutunu önceleri çok iyi anlamadığını belirten Burcu Demir, “Çevremdeki herkes duymadığımı söylüyordu ama ben fark etmiyordum. Ameliyat olduktan sonra fark ettim ki duymuyormuşum” dedi. Birinin kendisine seslendiğinde ancak üçüncü seslenmede duyabildiğini anlatan Burcu Demir, “İlk başta dikkatsizlik sanıyordum, zamanla fark ettim ki ben duymuyorum. İyi ki ameliyat olmuşum. Hem çok sevdiğim saçlarım kesilmedi ve ameliyat izi yok hem de artık her şeyi duyabiliyorum. Öyle ki işyerimde farklı katlarda çalan telefonları bile duymaya başladım. Bunlar beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

1,5 YILDA 100’ÜN ÜZERİNDE HASTAYI AMELİYAT ETTİK

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Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, Burcu Demir ile ilgili bilgiler verirken, “Kulak zarında olan delikten dolayı işitme kaybı vardı. Timpanoplasti denilen kapalı yöntemle kulak zarı ve kulak kemikçikleri ameliyatları yapıyoruz. Burcu Hanım’a uyguladığımız yöntem sadece zarı tamir ettiğimiz kelebek tip kapalı ameliyattı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi” dedi. Bu tip ameliyatların hastanede yaklaşık 1,5 yıldır yapıldığını ve bugüne kadar 100’ün üzerinde hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, “Bu ameliyatlarda başarı oranımız yüzde 92. Halen bölgede bu ameliyatı sadece biz yapıyoruz. Dolayısıyla sadece Antalya değil çevre illerden de hastalarımız var” diye konuştu. Kapalı ameliyatın pek çok avantajı olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Selçuk, “Öncelikle kulak arkasında kesi yapmıyoruz. Kulak kanalından girdiğimiz bir ameliyat bu. Ameliyatı küçük kameralar yardımıyla yapıyoruz. Kulak arkasında saçları tıraş etmeye de gerek kalmıyor. 30 dakikalık bir ameliyat. Hasta kısa sürede taburcu oluyor. Bu nedenle hasta için konforlu bir ameliyat” ifadelerini kullandı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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