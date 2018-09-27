Ekonominin hızla dar boğaza girmesi her kesimi zorluyor. Ardı adına açıklamalar yapılıyor, devlet yönetimine mesajlar veriliyor, çözüm, yardım, destek isteniyor, herkes derdine çare arıyor.

Bunlar yapılırken satır aralarında itiraflar, ifşalar, öz eleştiriler de dikkat çekiyor.

Tümüne baktığınız da “herkes çok haklı, haksız olan yok” diyorsunuz. İşte kendince “haklı” olanlardan bazı örnekler:

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), döviz cinsinden sözleşmelerin TL’ye çevrilme zorunluluğu sonucu kur etkisini azaltmak isteyen satıcıların, alıcılara çok daha kısa vadeli ödeme şartı koştuğunu belirtiyor ve bunun da özellikle KOBİ’ler üzerine olumsuz etki yaptığını savunuyor.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecekli’nin bir gazete verdiği röportaja bakıyorsunuz; “kapılara kilit vurulmaması için, kredi kanallarının bir an önce açılması, bunun için de önce sağlıksız kredilerin temizlenmesini, yani batıkların tasfiye edilmesini” istiyor.

Sayın Erol Bilecekli haklı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bankalardan yakınıyor ve “ekonomimiz adeta bir sırat köprüsünden geçerken bankalarımız sanayicimizin içinden geçtiği süreci anlamamış gibi davranmakta. Bazı bankalarımızın bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde. Bankaların maliyet ve giderlerini dürüst çalışan firmalara yıkarak süreci kangren haline getirmesinin örnekleri çoğalıyor” diyor.

Sayın Erdal Bahçıvan yerden göğe kadar haklı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “bankaların topladığı kaynağın çok üzerinde kredi vermiş durumda olduğunu” belirtiyor ve “bu kriz ile sermaye yeterlilik rasyoları yüzde 13’lere indi” açıklamasına şu eleştirilerini de katıyor:

“Bugün kredi yapılandırma taleplerinde, sadakat ve güven açısından, tam doğru hareket edilmiyor. (Yüksek kredi faizleri) Bu bir ahlaki çöküntü yaratacak şekilde yükümlülüğünü yerine getirenin cezalandırıldığı bir sisteme dönüşmemeli. Faiz konusunda yüzde 40-50’lerin izahı olmaz. Fırsatçılık aranıyorsa orada aranır”

Sayın Adnan Bali de sonuna kadar haklı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü dövizle kira yasağı konusunda konuşuyor, “insanları tehdit ederek ve ekonomiyi durdurarak hiç kimse bir yere varamaz” ifadesini kullanıyor ve öğreniyoruz ki alışveriş merkezlerin tümünde kiracılara ”üç ay içinde dükkanı boşalt” yazısı gönderilmiş. Süre dolduğunda olup bitene bakılacak ve isteyenlerle yeni sözleşmeler yapılacakmış. AVM sahipleri de haklı, kiracıları da.

Sayın Hulusi Belgü de haklı

Gelecek günlerde benzerlerini dinlediğimizde “bunlar da haklı” diyeceğiz. Sonuçta “haksız, boş konuşuyor” diyeceğimiz kimsenin kalmadığını göreceğiz.

Sadece şu hatırlatalım. Ekonomide yaşananlar karşısında -ki kendini aylar öncesinden belli etmişti- geçmişte ağzını açmayanların, uyarlarda bulunmayanların bugün “yandık, bittik, mahvolduk” demelerine de ya da “işler kötüye gidiyor” diyenlere “haksızsın, muhalifsin” saldırılarını yapanların bugün “haklı çıktılar” tepkilerine de hayret ediyoruz.

Ancak tek doğru var: eğer hepimiz haklıysak ve ortak payda bu ise; karar vericiler, alacaklısı, vereceklisi, üreticisi, tüketicisi, yatırımcısı el ele verip gemi batmadan bu karanlık günleri aşmalıyız çünkü başka çıkış yolu yok.

Biz de haklıyız.