HER ZAMANKİ REAKSİYONU GÖSTEREMEDİK

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HABER VE FOTOĞRAFLAR: YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’a, maçın henüz 20. saniyesinde Haqi Osman’ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Ligde iddialı bir pozisyonda bulunan Başkent ekibi bu gole tüm çabalarına rağmen karşılık veremedi ve 29 puanla 6. sırada yer aldı.

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Teknik direktör Taner Taşkın maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, karşılaşmaya galibiyet parolası ile geldiklerini, ancak maçın henüz 20. saniyesinde yedikleri beklenmedik golle geriye düşmenin takımı çok demoralize ettiğini ve kendileri için önemli olan 3 puanı kaybettiklerini belirterek, “Sahadaki mücadeleyi gördüğümde, Malatyasporlu oyuncular bizden daha fazla galibiyeti istediler, çırpındılar, mücadele ettiler” dedi. Rakibin haklı bir galibiyet aldığını aldığını ifade eden Taşkın, “Biz her zamanki verdiğimiz reaksiyonu, mücadeleyi gösteremedik. Sahada maçı çevirmek için büyük çaba harcadım ancak oyuncular aynı reaksiyonu vermedi. Bununla birlikte sonuç ne olursa olsun, bizi 29 puanla yukarılara taşıyan bu oyuncu grubu. Zaman zaman onların da kötü mücadele etme hakları tabii ki oluyor. Birkaç oyuncumuzun sakatlık nedeniyle yer alamayışının da etkisi oldu” şeklinde konuştu.

Taşkın, yenilgiden ders çıkaracaklarını vurgulayarak, “Biz bir ekibiz, ara sıra ekibin içinde işler iyi gitmeyebiliyor. Ama kendi analizimizi yaparak yolumuza bakacağız. Malatyaspor, haklı bir galibiyet alarak bizi geçmiştir. Kendilerini kutluyor, kümede kalma yolundaki mücadelelerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN’İ YIKAN GOL – Başkent ekibi, karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde Haqi Osman’ın attığı bu golle maçı kaybetti.