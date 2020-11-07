Her yıl bin 700 çocuğa diyabet tanısı konuluyor; Kovid 19 sayıyı artırabilir

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de diyabetli çocuk sayısında her geçen gün bir artış söz konusu. Türkiye’de her yıl bin 700 çocuğa diyabet tanısı konulduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, İngiltere’de yapılan araştırmayı hatırlattı. Özkılıç, “Koronavirüsün, pankreasta insülin salınımını sağlayan hücrelere verdiği zarar sonrası diyabetin kolay geliştiği yönünde bir çalışma var. Sene sonunda çocuklarda diyabet oranında artış görebiliriz” dedi.

Toplumun büyük bir kısmını etkileyen ve en çok görülen hastalıklar arasında yer alan diyabet, son yıllarda çocukları da etkisi altına aldı. Türkiye’de 20 bin civarında diyabet hastası çocuk olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, her yıl bin 700 yeni vakanın eklendiğini hatırlattı.

“DİYABET HASTASI ÇOCUKLARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR”

Koronavirüs sürecinde diyabet hastası çocuk sayısında artış olmasını beklediklerini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özkılıç, “İngiltere’de yapılan bir bilimsel çalışma daha önceki yıllara göre diyabet hastası çocuk sayısında artış olduğunu gösteriyor. Yani yeni teşhis konulan çocuk sayısı fazla. Sayı artışında direkt koronavirüsle ilişkilendirilmiş bir çalışma. Koronavirüs çocuklarda semptomsuz seyredebilir. Çocuğa tanı konmasa bile vücuduna zarar verebilir. Pankreasta insülin salınımını sağlayan hücrelere verdiği zarar sonrası diyabetin kolay geliştiği yönünde bir çalışma yayınlandı. Yani Kovid 19’un pankreasta yarattığı tahribat sonucu diyabetik başlangıç çocuklarda bu sene daha sık. Aralık ayına kadar bin 700 rakamının 2 binlere ulaşabilir” diye konuştu.

AİLELER BU 3 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT!

Diyabetin 6 aylık bir bebekte dahi görülebildiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, hastalığın artış gösterdiği yaşları ise şöyle sıraladı:

“Diyabetin yaşı yok denir ama teşhisi kolay olmadığından bebeklikte başlar. Ama çoğunlukla teşhisi göz ardı edilebilir. İleri yaşlarda çocuklarda en sık görülen kronik hastalık diyabettir. Bu hastalık daha sonra teşhis konulamadığında ya da iyi yönetilemediğinde ileri yaşlarda komplikasyonlarla karşımıza gelir. Özellikle pik yaptığı yaşlar ise 2-4 yaş, 6-8 yaş arası, 10-12 yaş arası olmak üzere 3 tane pik dönemi var. En sık görüldüğü yaş ise 8. Bunun yanında ergenlik dönemi en sık görüldüğü yaştır. Bu dönemlerde birtakım belirtilerle ortaya çıkar. Hastalığın en önemli belirtisi okul öncesi 5-6 ya da 7-8 yaşlarındaki çocuklarda hareketsizlik ve obezitedir. Bu çocuklarda ilk belirtiler birden iştahlı bir şekilde yemek yeme, kilo kaybı. Bir ayda 8-10 kilo kaybeden çocuklar olabiliyor. Çok su içme ve sık idrara çıkma da belirtiler arasında yer alıyor. Parmaktan alınacak kandan şeker ölçümüyle diyabet tanısını koyabiliyoruz.”

“TATLI VE ŞEKERE DÜŞKÜNLÜĞÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILMALI”

Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamın çocuklarda diyabeti artırdığını anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu ise tatlı, abur cubur düşkünlüğünün sebebinin araştırılması gerektiğini belirtti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Altında sağlık sorunları ya da psikolojik sorunlar olabilir. Bunlar bir bütün halinde incelenmelidir. Örneğin böyle gıdalar çok fazla tüketiliyorsa öncelikle çocuğun tüketimine aile mi sebep veriyor? bu düşünülmelidir. Ya da aile çok tüketerek çocuğa olumsuz örnek olabilir. Ödüllendirme cezalandırma tekniği de çocuğun fazla şeker çikolata tüketmesinin nedenleri arasında yer alıyor. Beslenme olarak baktığımızda çocuğun kan tahlilleri incelenmelidir. Belki çocukta ailenin gözden kaçırdığı kan değeri anormallikleri, hormonal düzeylerde sıkıntıları vardır. Bunlar çocuğu şeker tüketimine iter” değerlendirmesinde bulundu.

KEKİ HAZIR ALMAYIN EVDE YAPIN!

Hazır gıdalar yerine evde yapılan ürünlerin tercih edilmesi uyarısında bulunan Melek Aksoylu, “Meyveden, sütten, yoğurttan şeker alıyoruz. Ekmek gibi tahıl gruplarından ise belli bir miktarda kompleks karbonhidrat alıyoruz. Bunları hayatımızın hiçbir döneminde sıfıra indiremeyiz. Ama hazır paket ürün tüketmek kişi için bir ihtiyaç değil. Özellikle yüksek miktarda glikoz içeren bu ürünler. Kişi çocuk yaşta bunları çok fazla tüketiyorsa ergenlik döneminde obezite sorunu yaşıyor. Bunun yanında diş çürümeleri de görülebilir. Çocukta mide problemleri görülebilir. Bu ürünler bağlayıcı maddeleri içerdiğinde bağımlılık da yapabilir. Buradan ailelere tavsiyem; bir keki hazır almak yerine kendilerinin hazırlaması olacaktır. Kuru meyveleri kullanarak hiç basit şeker katmadan kuru meyvelerden karışımlar hazırlanabilir.Evde güzel bir anne keki yapılabilir. Sağlıklı bu tatlılar dönüşümlü olarak hazırlanmalıdır ve her gün çocuğa verilmemelidir. En fazla haftada 3 kere yapılmalıdır” uyarısında bulundu.