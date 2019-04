Her yerden dolar fışkırıyor!

Alo, ne oluyor yine?

Efendim, her şey kontrol altında

Nasıl kardeşim, dolar yine zıplıyor?

Bekliyorduk, bir ay önce söylemişlerdi dolar 5.85 olur diye, beklenen oldu

Bırak bunu da ne yapılacak onu söyle?

Efendim, gittiği yere kadar gitsin, bakalım ne olacak?

Ne demek gittiği yere kadar? Böyle seyredilecek mi?

Evet ya taksimetre gibi artıyor, geçen yıl bu zamanlar gibi

Merkez ne yapıyor?

Sürekli döviz rezervini sayıyor

Ne kalmış geriye?

Şimdilik idare ederiz ediyorlar

Ne hale gelindi, bir köşede oy, diğer köşede dolar sayılıyor. Faizleri düşürecekler mi?

Artırmazlarsa iyi

Ne! Bir de artıracaklar mı?

Efendim şu faiz laflarını şimdilik konuşulmasa, hatırlanırsa geçen Mayıs ayında müdahale denilmişti, sonuç malum

Yine organize işler, spekülasyon, manipülasyon, operasyon, beka ile bağlantılı döviz bozdurma kampanyası başlatılsa

Kimde dolar kaldı ki kardeşim? Öyle üç beş dolarla bu işler yürümez

S-400’e ara, F-35’e selam ola sloganını ortaya atsak

Olmaz, yoldaşa söz verildi

İran’a petrol ambargosu bize sökmez demeçleri

Biz kriz çözelim diyoruz, sen yaratıyorsun. Bu artışta başka nedenler var mı?

Efendim, ne kadar doğru bilemiyoruz ama seçim sonuçlarının uzaması

Ne alakası var seçim sonuçlarıyla doların pardon liranın bekası arasında?

Belirsizlik, iptal, yenileme filan yorumlarını önleyemiyoruz. Gündem değiştirilmeli. Acaba?

Ne acabası?

Yani şu iddialardan vazgeçilse? Yani bizim için seçim bitmiştir denilse

Denilse ne olacak ki? Bu defa başka bir şey bulup doları yine oynatırlar

ABD’ye gidilse şöyle ayaküstü Trump, IMF, Dünya Bankası ile görüşülse?

Söylendi o defter kapatıldı diye, şimdi millet ne der?

Efendim, onlar meydanlarda hoş seda olarak kaldı

IMF laflarını unutmaz, unutturmaz bu illet, zillet cephesi

ÇUBUK HIYARINA TEŞVİK

Çubuk hıyarına, turşusuna teşvik, kredi verilecek, adına da Çubuk’un ünlü

Yumruk Turşusu denilsin?

Turşu, hıyar, yumruk işlerini karıştırma. Soğan patates ne alemde?

Yeni gemiler geliyor, sizi de göndereceğiz, çuvallarınız hazır

Öyle çürükleri filan olmasın. Soğan, patates demişken enflasyon nasıl gidiyor?

Az kaldı belini kırmaya, tarladan ürün gelmeye başlasın, düşecek inşallah

Peki, bu dolar nasıl düşecek, esas ona bakmalı?

Efendim, tarladan çıkan ürünler…

Kardeşim, bu dolar da mı tarlada yetişiyor?

Yaptığımız çalışmalarda yer altında dolar rezervi bulduk

İşte bu. Hemen söylemek lazım bizimkilere. Her yerden dolar fışkıracak diye manşetler atılsınlar, programlar yapsınlar. Oh be, dolar fışkırmasından gözlerim yaşardı, içim açıldı. Aferin size.

(NOT: Bu telefon konuşması hayal ürünüdür. Gerçekle benzerlik taşıyorsa tamamen tesadüftür. Ayrıca bilmeyenler için; Ankara’nın Çubuk İlçesi salatalık turşusuyla da meşhurdur)