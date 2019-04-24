Her yerden dolar fışkırıyor!

Alo, ne oluyor yine?
Efendim, her şey kontrol altında
Nasıl kardeşim, dolar yine zıplıyor?
Bekliyorduk, bir ay önce söylemişlerdi dolar 5.85 olur diye, beklenen oldu
Bırak bunu da ne yapılacak onu söyle?
Efendim, gittiği yere kadar gitsin, bakalım ne olacak?
Ne demek gittiği yere kadar? Böyle seyredilecek mi?
Evet ya taksimetre gibi artıyor, geçen yıl bu zamanlar gibi
Merkez ne yapıyor?
Sürekli döviz rezervini sayıyor
Ne kalmış geriye?
Şimdilik idare ederiz ediyorlar
Ne hale gelindi, bir köşede oy, diğer köşede dolar sayılıyor. Faizleri düşürecekler mi?
Artırmazlarsa iyi
Ne! Bir de artıracaklar mı?
Efendim şu faiz laflarını şimdilik konuşulmasa, hatırlanırsa geçen Mayıs ayında müdahale denilmişti, sonuç malum
Yine organize işler, spekülasyon, manipülasyon, operasyon, beka ile bağlantılı döviz bozdurma kampanyası başlatılsa
Kimde dolar kaldı ki kardeşim? Öyle üç beş dolarla bu işler yürümez
S-400’e ara, F-35’e selam ola sloganını ortaya atsak
Olmaz, yoldaşa söz verildi
İran’a petrol ambargosu bize sökmez demeçleri
Biz kriz çözelim diyoruz, sen yaratıyorsun. Bu artışta başka nedenler var mı?
Efendim, ne kadar doğru bilemiyoruz ama seçim sonuçlarının uzaması
Ne alakası var seçim sonuçlarıyla doların pardon liranın bekası arasında?
Belirsizlik, iptal, yenileme filan yorumlarını önleyemiyoruz. Gündem değiştirilmeli. Acaba?
Ne acabası?
Yani şu iddialardan vazgeçilse? Yani bizim için seçim bitmiştir denilse
Denilse ne olacak ki? Bu defa başka bir şey bulup doları yine oynatırlar
ABD’ye gidilse şöyle ayaküstü Trump, IMF, Dünya Bankası ile görüşülse?
Söylendi o defter kapatıldı diye, şimdi millet ne der?
Efendim, onlar meydanlarda hoş seda olarak kaldı
IMF laflarını unutmaz, unutturmaz bu illet, zillet cephesi
ÇUBUK HIYARINA TEŞVİK
Çubuk hıyarına, turşusuna teşvik, kredi verilecek, adına da Çubuk’un ünlü
Yumruk Turşusu denilsin?
Turşu, hıyar, yumruk işlerini karıştırma. Soğan patates ne alemde?
Yeni gemiler geliyor, sizi de göndereceğiz, çuvallarınız hazır
Öyle çürükleri filan olmasın. Soğan, patates demişken enflasyon nasıl gidiyor?
Az kaldı belini kırmaya, tarladan ürün gelmeye başlasın, düşecek inşallah
Peki, bu dolar nasıl düşecek, esas ona bakmalı?
Efendim, tarladan çıkan ürünler…
Kardeşim, bu dolar da mı tarlada yetişiyor?
Yaptığımız çalışmalarda yer altında dolar rezervi bulduk
İşte bu. Hemen söylemek lazım bizimkilere. Her yerden dolar fışkıracak diye manşetler atılsınlar, programlar yapsınlar. Oh be, dolar fışkırmasından gözlerim yaşardı, içim açıldı. Aferin size.
(NOT: Bu telefon konuşması hayal ürünüdür. Gerçekle benzerlik taşıyorsa tamamen tesadüftür. Ayrıca bilmeyenler için; Ankara’nın Çubuk İlçesi salatalık turşusuyla da meşhurdur)