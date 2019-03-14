Başkanlık sistemine geçişle birlikte devletin yapılanmasına her gün yeni bir kurul ve komite ekleniyor. Sadece bu kurullar arasında koordinasyon sağlamak için başka bir kurul gerekecek.

Bir yanda Cumhurbaşkanlığı, diğer yanda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan kurulların doğrudan ekonomiyle ilgili olması dikkat çekiyor.

Kurul düzenine en son olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı, “Yatırım Danışma Konseyi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK), bu kurulun bünyesinde YOİKK Platformu ile YOİKK Yönlendirme Komitesi kuruldu ve yine bu kurullar içinde gerekli görülecek sayıda teknik komiteler de kurulabilecek.

YOİKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bazı bakanlar, komiteler ise bakan yardımcılarından oluşacak. Kurullarda ayrıca özel sektör kuruluşlarından da temsilciler yer alacak.

YOİKK’de bakın kimler var: Adalet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe ile, Yatırım Ofisi Başkanları da yer alacak.

Kurulda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD; Uluslararası Yatımcılar Derneği, Dış Ekonomik İşler Kurulu Başkanları da bulunacak.

Özel sektör temsilcilerini bir kenara bırakırsak bu kurul eskinin deyimi ile bir dar kabine niteliğinde. Kurulda Turizm ve Kültür Bakanın yer almaması, buna karşılık yatırımlarla doğrudan ilişkisi olmayan Adalet Bakanın yer alması diğer ilginç bir nokta.

Başkanlık sistemine geçişle birlikte Ekonomi Politikalar Kurulu ve Yatırım Ofisi de kurulmuştu. Son kurulan kurullara bakarsak, bu birimler ne yapacak?

BORÇ KOMİTESİ

Gelelim Hazine ve Maliye Bakanlığına. Bakanlık bünyesinde bir süre önce FİKKO adıyla Finans İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmuştu.

Geçen hafta da “Borç ve Risk Yönetimi Komitesi” kurulmuştu. Komite borçlanma stratejilerini belirleyecek ve yönlendirecek.

Dikkat edilirse yenileriyle eski kurullar arasında fark yok gibi. Hemen hemen hepsi aynı işleri yapacakmış gibi gözüküyor. Yatırım, finansman, borçlanma vs. kısaca ekonominin tümü birbiriyle bağlantılı işler.

O zaman sormak lazım, bu kadar kurula, komiteye gerek var mı? Eğer gerek varsa geçmişte bu işleri yürüten devlet bürokrasisi ne olacak?

Kurulların aldığı kararları en son aşamada kim onaylayacak? Birinin evet dediğine diğer hayır derse aradaki farklılıklar nasıl giderilecek?

Örneğin, 2019 yılı bütçesi hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, (başkanı eski Maliye Bakanı) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğu kulislere yayılmıştı.

Bunun benzeri gelişmeler yarın bu kurullar, komiteler arasında en azından yetki üzerinden başlarsa karar verme süreçleri uzayabilir ve içinden çıkılmaz hale gelebilir.

Bürokrasiyi azaltalım derken şimdi “kurul bürokrasisiyle” işler daha karmaşık hale gelebilir.