Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’ın sorularını yanıtlarken şöyle demiş:

“Butik havuzların kullanımını artırmak için her siteye yüzme antrenörü atayacağız.

Antrenör göndermeye başladık.

Herkese yüzme öğreteceğiz.

Bu yıl bir milyonu hedefledik. İnşallah bunu da geçeceğiz.”

Sayın Bakan’ın yüzme bilenlerin sayısının artırılması konusundaki heyecanını saygıyla karşılıyorum ama her siteye devletin yüzme antrenörü atayacak olmasını yadırgadım doğrusu.

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Yani, diyelim ki lüks bir sitede oturuyorsunuz.

Sitenizin yüzme havuzu da var.

Bakanlığa başvuruyorsunuz, “Site sakinleri yüzme öğrenmek istiyor. Bize antrenör gönderir misiniz” diyeceksiniz.

Ve sitenize ertesi gün bir yüzme antrenörü atanacak.

Bu antrenörün maaşını devlet verecek, sigorta primlerini devlet ödeyecek.

Olacak şey mi bu Allah aşkına!

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Bence doğru olan şudur:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüzme havuzlarının sayısını artırır.

Öncelik öğrencilerde olmak üzere bu havuzlara kaydolanlara görevli antrenörlerce yüzme öğretilir.

Sitelerde oturanlar da dilerlerse kendi imkanlarıyla bir antrenör bulup yüzme öğrenir.

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“Her siteye yüzme antrenörü” açıklaması dilerim gazeteci arkadaşımızın yanlış anlaması sonucu yazılmıştır ya da bir dil sürçmesidir.