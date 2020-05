Her işin yapılan her şeyin, bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye uyulmaz ise yapacağınız her şey alt üst olabilir. O nedenle ölçülü olmak her daim kendi başına bir anlam ifade eder. Hükümet etmekte belirli kurallara bağlıdır. Demokrasilerde kurul ve kuralların oluşması yöneticilerin bu ölçülere uymasını ve bir yönetim geleneğinin oluşmasını sağlar.



AKP hükümeti 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimden bu tarafa neredeyse, 18 yıldır kesintisiz bir iktidarlık dönemi yaşamaktadır. Bu kolay kolay elde edilecek bir başarı değildir. Tabi ki başarı sadece kendi yeteneklerinden oluşan bir durumdan kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası koşulların da buna uygun olması gerekiyordu.



AKP ‘nin iktidara geldi koşullarda ülke ekonomik bir şok yaşamış, koalisyon hükümeti ülkeyi yönetemez hale gelmişti. Uluslararası koşullar çok uygundu. Liberalizm coşmuş, özelleştirmeler neredeyse kutsanır hale gelmiş, küreselleşme adı altında gelişmekte olan ülkeler borçlandırılma politikalarıyla paraya boğulmuş, yeni pazarlar yaratmak için bunu destekleyen iktidarlar ise uluslararası örgütlerce tam destek almışlardır.



AKP de bu koşullarda iktidar oldu. Süreç içerisinde çok güçlendi. Bu gücünü muhalefet ve toplumun değişik kesimlerinde, kendi program ve planları çerçevesinde, esnek bir şekilde oluşturdu, başta izlenen politikalar ile yoksullaşan kesimler olmak üzere, iş çevreleri, orta sınıf vb. ekonomik olarak, değişime zorladı, tüm toplumsal kesimleri kendi etki alanına aldı, hükümet etmeyi uzunca bir dönem sağladı.



Karşısında olan muhalefet, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri güçsüz kaldılar. AKP neredeyse bütün toplumsal enerjiyi iktidar olması ve güç toplaması nedeniyle etrafında toparladı. Güçsüz kalan muhalefet çeşitli çabalar gösterse de etkin bir şekilde siyasal ve sosyal tabanını yaratmada, toplumsal kesimleri değiştirme ve düzenlemede plan ve programlar yapamaz oldular.



Toplumda yapılan tartışmaların odak noktası, hep muhalefet bir şey yapmıyor oldu. Bu söylem o kadar etkili oldu ki iktidarın yapmış olduğu birçok olumsuz, yanlış şey bile muhalefetin sorumlu olduğu ve beceriksizliği olarak, AKP iktidarı tarafından güç toplanmaya devam edildi.

Güçsüz düşen muhalefet ve çeşitli kesimlerde iktidarın yaptıklarını, söylemlerini taklit etme, kendi plan ve programlarına uyarlama gereksinimi ortaya çıktı. Muhalefetin ortaya koyduğu normal zamanlarda çok etkili olabilecek bir halkala ilişkiler faaliyeti bile, kısa zamanda etkisini yitirir hale geldi.



AKP iktidarının toplumun uzun zamandan bu tarafa oluşturduğu değerlerin değiştirilip dönüştürülmesinde ve cumhuriyetin yaratmış olduğu yaşam biçiminin bir toplumsal kutuplaşmaya, kültürel bir çatışma alanına dönüşmesi nedeniyle bir karşılık bulamadı. Bu biraz da AKP iktidarında hayal kırıklığı yaratsa da esasında öfkeye dönüştüğü zamanlarda, toplumun kutuplaşmasına neden olacak söylem ve uygulamalara neden oldu.



Uzun zaman sonra, toplumu etki alanına aldığı ekonomideki kötü gidişat ve göreceli refah yaşayışı hızının düşmesi, hatta kötüye doğru bir evrilmeye yüzünü çevirmesi, toplumsal kesimler üzerinde bir etki kırılması oluşturdu.



Bir dizi ekonomik ve toplumsal sorunun gerisindeki temel neden işsizlik oranının önlenemez bir şekilde artması, özellikle genç işsizlik oranın artışı oldu. Her dört gençten birinin işsiz olması gençlerin gelecek kaygısı, iş hayatında beceri kazanarak hayata hazırlanamama, teknolojik gelişmeler, düşük ücretler mutsuzluk kaynakları olarak ortaya çıktı.



Üretimden kopan kesimler, başta genç işsizlerin olması nedeniyle geniş halk kesimlerinde tüketim toplumunun tabanını daha da genişletip, iktidardan uzaklaşmada artırıcı bir etki ortaya çıkardı. Tasarruf oranlarının düşük olması, geçimini sağlayacak düzenli bir gelire sahip olamayan hane halkının ve bireylerin borçlanmalarını kaçınılmaz hale getirdi.



Ekonominin büyüme ve tasarruf kaynakları kısıtlı kalmış, devletin finansmanı ve yatırımlar için dış borçlanma ihtiyacı büyüyerek artmıştır. Yatırımlar katma değer yaratacak alanlar değil, alt yapıya ve mevcut olan alt yapının sürdürülmesine yatırılmış olması, temel toplumsal ihtiyaçlara eğitim, sağlık vb. gibi alanlara bile yeterli kaynak ayılamaz olmuştur.



Kentlerimizin nüfusları inanılmaz artmış, devasa kentler oluşmuş, kent sorunları ile birlikte buralarda yaşayan işsiz kitleler, yoksullaşma, göçmenler, toplumsal – siyasal sorunların kaynağı haline gelmişlerdir. Korona virüsünün etkili bir sağlık sorunu olarak, sosyal ve ekonomik hayatı yakıcı bir şekilde etkilemesi, yeni yönetim sorunlarını gün yüzüne çıkarmıştır.

Ekonomik alanda yaşanan birçok çözümsüzlükler, toplumun yaşayış tarzında, alışagelmiş gündelik ilişkilerin sürdürülmesinde sorunları artırmıştır. Güçlü iktidar olmanın avantajları toplumu etkili, değişime zorlayan ve kendi etki alanına aldığı kesimleri, artık eskisi gibi etkileyemez olmuştur.



Millet ittifakının, büyük kentlerin belediyelerinin yönetimini almaları, yeni kent ve sosyal politikaların uygulanması ile tanışan ve kendi yaşamına dokunan büyük bir kent nüfusu ortaya çıkarmıştır. Muhalefet uzun zaman sonra ilk defa AKP iktidarının etki alanında kalan, toplumsal kesimlere politikalarını etkili, zorlayıcı ve değiştirici bir şekilde uygulama imkânı bulmuştur.

AKP, muhalefetin belediye başkanlarının iş yapmalarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadığı gözükmektedir. İlk defa AKP iktidarı ile muhalefet arasında bir denge oluşmuş, eşit olma kuralı gerçekleşmiştir. Hatta muhalefetin lehine bu denge büyükşehirlerde bir miktar bozulmaya başlamıştır.

Demokrasilerde oyununun hakemi bellidir ve hakemi halktır. Zamanı gelip sandık kurulduğunda halkın terazisi tartacak, vakti geldi diyerek adil, eşit bir şekilde demokrasinin gereğinin yapılması istenildiğinde en doğru kararı verecektir.



Demokrasinin ölçüsü “Terazi Var Tartı Var, Her Şeyin Bir Vakti Var”, zamanı geldiğinde bu karar millet tarafından şaşmaz bir şekilde tecelli ettirecektir.