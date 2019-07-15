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15 Temmuz 2019
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Her şey futbol değil ki!

Erden Aktoğu Erden Aktoğu

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Son dönemde yazdığım yazılara şöyle bir göz attığımda gördüm ki neredeyse hep futbola yazmışım. Bu nedenle bu yazıyı futbol dışında kurguladım.


Öncelikle spor camiasını üzen kayıplarımızı bir analım istiyorum. Yakın geçmişte spor basınının duayen isimleri Eyüp Karadayı, futbol dünyamızın önemli simalarından eski Fenerbahçeli futbolcu Şükrü Birant ve Denizlispor’un eski başkanlarından ve TFF eski yöneticilerinden Ali İpek yaşamını yitirdi. Onları büyük üzüntüyle ebediyete uğurladık. Mekanları cennet olsun inşallah.

Evet bu hüzünlü başlangıcın ardından spor dünyasında neler olmuş şöyle bir bakalım. Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen ikincinci Avrupa Oyunları’na 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan ülkemiz, elde ettiği 15 madalya ile 24. sırada yer aldı. Başarılı olduğumuzu söylemek gerçek dışı olur.

Bakın sıkça vurguladığım bir şey var. Eğer bir ülke sporun alt yapısına önem vermiyorsa başarılı olması çok zor. Gençlerimizi spora kazandırmak için çok çalışıp, emek vermeliyiz. Futbol dışında da birçok branş var. Gelin diğer branşlara da çocuklarımızı yönlendirelim. Karate, tekvando ve judo branşlarında her geçen gün güzel şeyler oluyor. Mücadele sporları bu ülkenin güreşten sonra en fazla takip edilen branşlarıdır. Akılcı düşünmek gerek. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bir yıl kaldı. Bu işi ciddiye alalım.

2.Avrupa Oyunları kapsamında karatede altı, güreşte üç, cimnastikte iki, judo, boks, atletizm ve okçulukta da birer madalya kazanabildik.

Bu kesinlikle bir başarı sayılmaz, daha fazla çalışma ve emek gerek.

Buradan Tekvando Federasyonu’nu kutlamak istiyorum. Başkan Dr. Metin Şahin olmak üzere, tüm yönetimi cidden alkışlıyorum. Çok başarılı işlere imza atıyorlar. Tam bir sporcu fabrikası gibi çalışıp, bu spora gönül veren herkesi kucaklıyorlar. Ülke genelinde tekvandoyu seven çocukları bulup çıkarıyorlar.

Judo ve karatede de durum aynı. Çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Bu üç branşın dışında güreş, cimnastik, raket sporları, atletizm ve diğer olimpik branşlar 2020 Tokyo olimpiyatlarına harıl harıl hazırlanıyor.

Son olarak, yıllarca Avustralya’da bu sporla haşır neşir olmuş tam bir ragbi aşığı, ve Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız için iki cümle etmek istiyorum. Bu sporun ülkemizdeki gelişimi için bir değil, iki elini birden taşın altına sokan Gürol hocam, emek ve gayretlerini takdirle izliyorum. Allah yardımcın olsun. Ragbi Lig branşını bu ülkeye yayma ve sevdirmek için adeta çırpınıyorsun. Buradan sana da kocaman bir alkış gönderiyorum.

Kalın sağlıcakla…

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Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

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