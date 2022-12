‘Her Şey Dahil’ filminin ilk gösterimi yapıldı

- Reklam -

Yapımını Sacro Film’in, yapımcılığını Metin Özcan ve Hande Alpaslan’ın üstlendiği başrolde ise Özgün Bayraktar, Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, Hakan Bilgin, Kaan Yılmaz’ın yer aldığı komedi filmi ‘Her Şey Dahil’in oyuncu ve yapım ekibi gala gecesinde bir araya geldi.

Komedi filmi ‘Her Şey Dahil’ filmi 9 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. ‘Her Şey Dahil’ ekibi ve oyuncuları ise 6 Aralık’ta düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi. Filmin ilk gösteriminin yapıldığı gala gecesinde heyecanlı ve mutlu anlar yaşandı. ‘Her Şey Dahil’ şarkısının söz yazarı ve bestecisi Güler Özince’nin de canlı müzik performansı sergilediği gecede, gösterim öncesi kameralar karşısına geçen film ekibi duygularını dile getirdi.

YAPIMCI ÖZCAN: ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK

Gala gecesinde konuşan yapımcı Metin Özcan duygularını, “Sacro Yapım olarak ilk filmimiz vizyona giriyor ancak bol kahkahalı çok güzel bir film oldu, çok güldük ve eğlendik. Başta yönetmenimiz olmak üzere, bütün oyuncu arkadaşlarımız ve Gürgen bey tecrübelerini konuşturdu. Muhteşem bir senaryo ve oyunculuk performansları ortaya çıktı. Darısı inşallah bundan sonraki filmlerin de başına, çok güzel çalışmalarımız olacak” şeklinde ifade etti.

“ÇEKİMLERİMİZDE DOĞAYA HİÇ ZARAR VERMEDİK”

Yönetmen Hakan Eser ise “Başta Hande Hanım ve Metin Bey olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederiz. Biz bir aydan biraz daha fazla süre için Datça’da eğlenmeye gittik ve eğlenirken sizlere güzel bir şey hediye ettik. Sadece bu film özelinde değil lütfen herkes sinemaya gitsin, sinemalara destek olalım. Dijital platformlar tabii ki olacak ama sosyalleşelim, sinema ve tiyatroları ihmal etmeyelim” dedi.

Eser sözlerine şunları ekledi:

“Her yeni filmim gibi bu filmimde de çok heyecanlıyım. Çünkü her yeni filmimiz, bizim için yeni doğan bebektir. Her Şey Dahil, çok komik bir şekilde doğdu. Projesi bana ait. Senaryoyu Şeyda’yla yazdık. Otellerde başımıza gelen komik olayları, kaleme alalım dedik. Ve komik bir şey çıktı. Onun haricinde biraz zorlandık. Özellikle doğaya hiç zarar vermemeye çalıştık. Ve sıfır bir zararla çıktık. Bu bizim için iyiydi. Çok eğlendik, güldük. İnşallah seyredenler de güler, eğlenir. Her Şey Dahil’i size kısaca şöyle anlatayım; canınız bir tatile çıkmak ister, internetinizi açar ve araştırmalara başlarsınız. Ünlü olmayan firmaların ya da kurumsal olmayan firmaların reklamlarını çok beğenirsiniz. Bu otellere gidersiniz. Ve bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Kısacası her şey dahil sistemini biraz kurcalıyoruz diyelim.”

“KÜFÜR YA DA AŞAĞILAMA İÇERMİYOR”

Oyuncu Gürgen Öz ise gala gecesindeki konuşmasında, “Biz çok eğlenerek sabahları Datça’da yüzerek keyifle, halkla iç içe, güzel insanlarla, güzel mekanlarda pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Kış vaktinde, bu naif ve tatlı film içinizi ferahlatacak. Güzel manzaralarla, güneşle, denizle, tatlı şarkılarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Hepimizin sıkıldığı bu gergin dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film amaçladık ve başardık. Ailecek izleyebileceğiniz, içinde küfür veya aşağılama olmadan rahatsız etmeyen bir hikayesi var. Bu tatlı işe hepinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HAKAN BİLGİN: HERKESİ İZLEMEYE BEKLİYORUZ

Oyuncu Özgün Bayraktar, “Türkiye’nin cennet köşesi dediğimiz bir yerde çok güzel çok keyifli bir iş çektik. Umuyorum ki çok eğleneceksiniz. Film içerisinde bizim başımıza binbir türlü iş geliyor ama tüm bunlara rağmen filmi çok keyifli bir şekilde bitirdik. Umuyorum ki herkes çok keyifle filmi izler” dedi.

Oyuncu Hakan Bilgin ise “Ben Datça’ya ilk defa film için gittim, Özgün’ün oralı olduğunu öğrendik. Datça’yı çok sevdik, çok iyi insanlarla tanıştık. Gürgen’in de dediği gibi bu soğuk ve gergin dönemde keyifli bir aile filmi ortaya koyduk, herkesi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

FARKLI DONÖRLERDEN BİRBİRİNE HİÇ BENZEMEYEN 3 KARDEŞ

Filmin konusu ise şöyle:

“Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş bekar evinde geçinen üç kardeş Faruk, Ayhan ve Kasım, dedelerinden kalan mirasla bakir bir Ege koyunun tapusunu almaya çok yaklaşır. Kardeşler ödenmesi gereken son iki taksidi denkleştirmek için koyda bir tatil köyü açmaya karar verir. Faruk, Ayhan ve Kasım bu proje için seferber olurken, Faruk tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de açılışa davet eder. Organik ve doğal bir tatilin hayalini kuran müşteriler koya geldiklerinde hiçbir şeyin vaat edildiği gibi olmadığını görünce ortalık fena karışır. Faruk ve Fulden arasında yaşananlar da tüm bu karmaşaya tuz biber ekecektir.”

OYUNCU KADROSU

“Gürgen Öz, Gonca Vuslateri, Hakan Bilgin, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, Tuncay Beyazıt, Yağmur Ün, Nikki Wild, Özgün Bayraktar, Rüya Coriç, Hazal Erişkin, Gökhan Tevek.”