Her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanacak

İSTANBUL, (DHA)- Nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, akıllı kurumsal kaynak planlama, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yeni nesil teknolojilerin Türkiye’deki şirketler tarafından ne kadar kullanıldığına ilişkin bir araştırma yapıldı. Detaysoft tarafından yapılan Akıllı İşletme Analizi araştırmasına göre, her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirmeyi planlıyor.

Akıllı teknolojilerin etki alanı her geçen gün genişliyor. Nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve makine öğrenmesi başta olmak üzere yeni teknolojiler, fabrikaların, hastanelerin, holdinglerin ve hatta şehirlerin yönetimini kolaylaştırıyor. Akıllı teknolojilere yapılan yatırımların yeterliliği, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşırken, veri ve teknolojiyi verimli kullanan şirketler ise akıllı işletme olarak adlandırılıyor.

SAP’nin yüzde 100 Türk sermayeli Global Platin iş ortağı Detaysoft, şirketlerin akıllı işletme yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını saptamak amacıyla Akıllı İşletme Analizi başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, her 3 şirketten biri akıllı teknolojilerden yararlanmak için henüz bir yol haritası belirlemediğini ifade ediyor.

BULUT TEMELLİ TEKNOLOJİLER ÖN PLANDA

Araştırmaya göre bulut temelli teknolojiler, şirketlerin en çok yararlandığı akıllı teknolojiler arasında ilk sırada yer alıyor. Her 2 şirketten biri bulut temelli teknolojileri kullanırken onu analitikler, nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve blockchain teknolojisi takip ediyor. Analize katılan her 5 şirketten 3’ü yeni nesil Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına henüz geçiş yapmadığını belirtiyor. Her 3 şirketten biri, IoT’den elde ettiği verileri inovasyon süreçlerinde kullandığını ifade ediyor.

HER 3 ŞİRKETTEN BİRİ DİJİTALLEŞME YOLUNDA PLANSIZ İLERLİYOR

Detaysoft’un Akıllı İşletme Analizi araştırmasına göre şirketlerin yüzde 44’ü akıllı teknolojilerden yararlanmak için bir yol haritası belirlemiş durumda. Yüzde 21’inin planlama aşamasında olduğu görülürken, yüzde 36’lık bir kesimin ise bu alanda herhangi bir planı bulunmuyor.

DEĞİŞİME HAZIR OLDUĞUNU BELİRTEN ŞİRKETLERİN ORANI YÜZDE 35

Detaysoft’un Akıllı İşletme Analizi araştırması, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi halinde meydana gelecek değişimin yönetimi konusunda da şirketlerin ne denli hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 35’i değişim yönetimini planlarken, yüzde 34’ü değişimi aktif olarak yönetmiyor. Yüzde 30’luk bir kesim ise değişim yönetimi için süreçleri olduğunu belirtiyor.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR ZORUNLULUK OLDUĞU BİLİNCİ KAZANILMALI”

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “Hızla değişen dünyada bir yandan içinde bulunduğumuz dönüşümü yönetirken bir yandan da değer yaratmayı sürdürebilmek için, akıllı teknolojilerin iş süreçlerine entegre edilmesi gerekiyor. Bu araştırma sonuçlarından da açıkça görülüyor ki, Türkiye’de şirketler önümüzdeki dönemde akıllı teknolojileri şimdikinden daha çok kullanır hale gelecekler. Dünyada da bu durum böyle. 20’den fazla ülkede projeler gerçekleştiriyoruz. SAP çözüm ortakları topluluğu UnitedVARs’ın ülkemizdeki tek üyesi olarak globalde de benzer eğilimleri görüyoruz. Özellikle Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama’ya geçiş ve IoT ile analitiklerin kullanımı tarafında önümüzdeki dönem hem dünyada hem de Türkiye’de bir artış bekliyoruz. Türkiye’nin gelişimi için büyük önem taşıyan teknolojiyi, iş hedefleriyle buluşturarak ülkemizi daha iyi yarınlara hep birlikte taşıyabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.