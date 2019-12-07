– Cezaevlerinde 282 bin 703 hükümlü ve tutuklu bulunuyor, 66 bin 847 personel görev yapıyor.

– Cezaevlerinin ihtiyacına yönelik olarak 2019 yılı sonuna kadar 7 bin 214, 2020 içerisinde ise 8 bin personel alımı gerçekleşecek.

– Uluslararası standartlara uygun 28 kapalı ve açık cezaevi 2019’da açıldı. 2020’de ise 61 yeni cezaevi faaliyete geçecek.

Yukarıdaki bilgiler Adalet Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği 2020 bütçe raporunda yer almış.

Haberini Milliyet gazetesinde okudum.

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Önümüzdeki yıl 61 cezaevinin açılacak olmasının anlamı şu:

Her hafta bir cezaevi faaliyete geçecek.

Bir diğer deyişle her 144 saatte yeni bir cezaevimiz olacak.

Vahim bir istatistik değil mi?

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Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir fabrika açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir tarım işletmesi açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir elektrik santrali açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir baraj açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir turistik tesis açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir meslek okulu açabilseydik.

Keşke, her hafta bir cezaevi yerine bir araştırma merkezi açabilseydik.

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İşsizlik oranı yüzde 15’i buldu, işsiz sayımız 5 milyona yaklaştı.

Bu tablonun ardında kuşkusuz fabrika, tarım işletmesi, elektrik santrali, baraj, turistik tesis, meslek okulu ve araştırma merkezi yerine ha bire cezaevi açılmasının rolü var.

Cezaevi açarak refaha ulaşmış, huzuru bulmuş ülke var mıdır acaba?

