Geçen Eylül işsizlik rakamları açıklandı. Görüldü ki ay içinde her gün ortalama 10 bin insanımız işsiz unvanı almış. Kimi iş arıyor, kimi de işsiz kalmış.



İşsizliğin son bir buçuk yılın en yüksek oranına ulaştığını bir kenara bırakalım, gelecek aylarda, sadece bir önceki ayın rakamlarına ulaşmak için günde 10 bin kişiye iş nasıl sağlanacak?

Yeni Ekonomi Programa göre gelecek yıl işsizliğin daha da artacağı öngörülüyor. Yani tablo daha da kötüleşecek. Daralan, küçülen bir ekonomi -ki bu da hedefler arasında- o zaman günde ortama 15 bin kişiye iş verecek?



Bir de son bir buçuk yıla bakalım. Şubat 207’de geniş bir istihdam seferberliği çıkarılmıştı. Bu kamu tarafından bir yıllık maaş artı SGK primleri gibi kararlarla desteklenmişti. İşsizlik biraz geriledi ama derken bu yılın Mart ayından itibaren başlayan ve kronikleşen enflasyon, adından döviz krizi her şeyi berbat etti. İşsizlik bugünlere geldi.



Şimdi üretimin düştüğü, otomobil gibi birkaç kalem dışında ihracatın artmadığı, yüksek faiz gerekçe gösterilerek yatırımların durduğu, iç piyasada talebin yerlerde süründüğü bir ortamda istediğiniz kadar yeni seferberlik çağrıları yapın, sonuç vermeyeceği açık.



Dahası, işsizlik arttığı için SGK primleri düşüyor, bir emeklinin maaşını üç yerine dört çalışan karşılıyor. Açıkları kapatmak için gelsin zamlar ve borçlanmalar. Şirketler için kıdem tazminatı da işin sosu biberi.



Ne olacak nereye gidecek bu kadar işsiz, tabii ki bir vaat, bir gelecek görmek için doğruca seçim meydanlarına gidecek.

Aile yapımız, güçlü akrabalık ilişkilerimiz, sosyal dayanışmamız olmazsa bu işsizlik krizini zor atlatırız tıpkı 2001 kriz sonrasında olduğu gibi.



ALKOL VE TÜTÜN OLMASA?



Ardı ardına açıklanan veriler arasında Kasım ayı bütçe verileri de iç açıcı değil. Her ne kadar “sıkı duruş sayesinde aylık 7.5 milyar açık verdik” denilse de yıllık bazdaki 65 milyar liralık açığa hızla gidiyoruz. Son 11 aya ilişkin birkaç rakam:

Faiz harcamaları 71.8 milyar lirayı aşmış. Vergi indirimi yapılan bazı dayanıklı tüketim malları sektöründeki Ekim Kasım dönemi vergi azalması 200 milyon lira, bu trendle giderse yıl sonu en az 1.2 milyar liralık bütçe gelir kayıbı söz konusu olacak.



Uzun süre sübvanse edilen petrol ve doğalgaz ürünlerindeki kayıp en az 12 milyar lira, stop eden motorlu araçlar satışlarından sağlanan ÖTV kaybı da en az 7 milyar lirayı bulacak.



İşin ilginç yanı, bütçede gözle görünür artış sağlayan iki kalem, alkollü içecekler 700 milyon, tütün mamulleri 1.3 milyar liralık fazla ile şimdiden yılsonu hedeflerini geçmesi. En çarpıcı olan ise indirimler, muafiyetler ÖTV gelirlerinin Kasım ayı itibarıyla bütçe hedefine göre 11 ayda 24 milyar azarak 122 milyar lirada kalması.

Krizi, ekonomik durgunluğu aşalım derken bütçemiz sağlıksız rakamlarla oluşuyor. İyi ki alkol ve tütün ürünleri varmış.