HER GÖRSEL SANATIN BİR DİLİ VARDIR

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Yönetmen Yaşar Ergün: Bizler soyut işi somut işe çeviren insanlarız.

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Vivse Art prodüksiyon kurucusu ve Yönetmen Yaşar Ergün,” Tanınmak için, para kazanmak için kamera önünde olmaya gerek yok. Ben kamera önünde olmamama rağmen birçok çalışmaya imzamı attım. Benim görselim yaptığım eserlerdir” dedi.

Günümüzde sosyal medya kullanımı ve etkinliğinin artmasından dolayı insanların merkezinde olan, gün içerisinde insanların vakitlerini geçirmek için kullandığı dijital medya ağları her geçen gün daha önemli hale gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda sosyal medya ve dijital platformlarda kitlelere ulaşmak isteyen insanlar, daha çok kişiye ulaşmak, kaliteli ve profesyonel içerik üretmek için prodüksiyon ve görsel sanat uzmanlarına başvuruyor.

Sonsöz Gazetesi olarak gün geçtikçe önemi artan görsel sanat ve prodüksiyon işleri için yönetmen Yaşar Ergün ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Ali Baran Fayık

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Yaşar Ergün: Gümüşhaneliyim. Standart bir ailenin çocuğuyum. Beş kardeşiz. 2007 yılında Gümüşhane’den üniversite okumak için Konya’ya gittim. Her ailede olduğu gibi benim ailem de avukat, doktor olmamı istiyorlardı. Ben de harita kadastro bölümünü okudum. Okuldan mezun olduktan sonra çalışmak için Adana’ya gittim. Fakat çalışırken bu işin bana ait olmadığını gördüm. Çünkü mutlu olmadığımı anladım. Daha sonra 2011 yılında Ankara’ya geldim ve tekrar üniversite okumaya karar verdim. Atılım üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü bitirdim.

‘AİLEM AVUKAT OLMAMI İSTEMİŞTİ’

Enerji sistemleri mühendisliği bölümünü okurken sınıfımızda bir arkadaşımız prodüksiyon işiyle uğraşıyordu. Bir gün yapılan prodüksiyon işinde bir boşluk olduğunu söylediler ve beni çağırdılar. Sete gittim çekim yapılıyordu. Ben de amatör olduğum için o gün asistanlık görevini yapmıştım. Günün sonunda güzel bir para kazandığımı gördüm ve çok eğlenceli zaman geçirdiğimi anladım. Sonrasında bu işe girmeye karar verdim. Daha sonra kendi çabamla teknik ekipmanlarımı ve internet üzerinden eğitimler almaya başladım. 2017 yılında tamamen prodüksiyon işini yapmaya hazır hale geldim. Bu işe girdikten sonra ilk zamanlar hiç iş yapamadım. Aynı zamanda para da kazanmam gerektiği için ister istemez ailem de biraz baskıda yaptı. Ben de aileme ‘sizden maddi yönden hiçbir şey istemiyorum dedim ve beni rahat bırakmalarını’ söyledim. Ailem de bana güvenerek bu iş için destek verdiler. Aradan zaman geçtikten sonra iş yapmaya başladım. Buna bağlı olarak çevrem genişledi ve insanlar yaptığım işleri beğenmeye başladılar. İlk yaptığım iş deprem Gürdal’ın parçasına yaptığım klipti. Bu iş benim yaptığım ilk çalışma olduğundan dolayı çok heyecanlanmıştım.

Vivse Art’ın anlamı nedir?

Yaşar Ergün: Vivse Art yaşayan sanat anlamına gelmektedir. İşe ilk başladığımızda üç arkadaşım ile birlikte bulduğumuz isimdir. Daha sonra diğer arkadaşlarımız farklı alanlara uğraşmaya başladılar ve isim de bana kaldı.

Vivse Art çatısı altında hangi işleri yapıyorsunuz?

Yaşar Ergün: İşimin yüzde 85’i klip çekimleriyle ilgilidir. Sıfırdan başlayarak Tv’lerde, dijital medyada yayınlanmasına kadar bütün süreçlerde ben Yaşar Ergün olarak varım. İlk etapta sanatçılarla bir araya geldiğimizde yaptıkları eserleri bana gösteriyorlar. Daha sonra ben dinledikten sonra aklımda oluşan fikirleri temayı karşı tarafa aktarıyorum. Aynı zamanda bu süreç içerisinde karşı tarafın da isteklerini alıyorum ve daha sonra yorumlamalar yaparak klip sürecine geçiyoruz. Buradaki en önemli nokta ortaya çıkan kliplerin bir dili vardır. Çünkü kliplerin anlattığı birçok mesaj var. İnsanlar izledikleri kliplerde kendilerinden bir şey buldukları zaman daha detaylı izliyorlar. Biz görsel sanatlar işiyle uğraşıyoruz. Bu işi yaparken herkesin beğenisini almak mümkün değildir. Klip çalışması, üzerine çok düşünülen ve emek

‘KLİP SÜRECİ EN AZ 15 GÜN SÜRÜYOR’

gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda klip çekimi yapmadan önce metin yazarımızla şarkı üzerine konuşup ona göre planlamalar da çıkartıyoruz. Ve sonuç olarak tüm verileri bir araya getirip klipi çekiyoruz. Bir klip süreci en az 15 gün sürüyor. Klip çalışmalarımın haricinde özgün projelerde de bulunmaya çalışıyorum. Örnek verecek olursam belgesel projelerinde, kısa film projelerinde bulunmaya çalışıyorum. Kendini ifade edebileceğim alanlarda bulunmaya yoğunluk gösteriyorum. Benimle bir kişinin çalışması için hayal dünyasını açık olması gerekiyor. Yani sığ düşünmemelidir. Açık fikirlere istekli olmalıdır. Benimle çalışacak olan kişinin işine saygı duyması gerekiyor. Benim işimde bir an önce yapalım bitsin olayı yoktur.

Herkes görsel sanatlar üzerine bir iş yapabilir mi ve yeni nesile tavsiyeleri nelerdir?

Yaşar Ergün: Ben genelde genç insanlarla çalışıyorum. Heyecanlı ve istekli oluyorlar. Belli bir yaştan sonra insanların heyecanları kayboluyor. Çünkü sürekli ekonomiyi düşünüyorlar, evlilik hayatları var. Ben bu yüzden genç insanlarla çalışmayı yeğliyorum. Benim işim de gerçeklik çok fazla önem arz etmiyor. Daha hayalperest insanlarla çalışmayı önemsiyorum. Soyut mantığa sahip olan insanlar benim için çok ayrı bir yerdedir. Çünkü bizler soyut işi somuta çeviren insanlarız. Gençlerin çoğunda da bu düşünceler var. Hayal dünyaları gelişmiş oluyorlar.

‘GENÇLERİN HAYAL DÜNYASI ÇOK ÖNEMLİ’

Hayatına renk katmak isteyen insanlar daha verimli oluyor. Ben gençlerin fikirlerine ve hayal dünyasına çok önem veriyorum. Ben işlerle ilgili tek başına karar almayı seven bir kişi değilim. Herhangi bir kişinin söylediği tek bir kelime yapacağımız işi farklı bir evreye götürebiliyor. Bu anlamda rapçiler ile çalışmayı daha çok seviyorum. Gençlerin bu işi yapmasını kesinlikle öneririm. Bu işi yapmak için kamera önünde olmaya gerek yok. Herkes kamera önünde olmayı ister her insan kitlelere ulaşmak ister ama mutfağı da unutmamak gerekir. Çünkü her insanda beğenilme arzusu vardır. Gençler de örnekleri gördüğü için beğenilme isteği oluşuyor. Fakat bu işi yapmak için kamera önünde olmaya gerek yok. Çünkü teknolojiyi kullanarak, hareketli grafikler üzerinde çeşitli efektler yaparak, kitle toplayan, beğeni toplayan binlerce insan var. Tanınmak için, para kazanmak için kamera önünde olmaya gerek yok. Mutfak kısmında da yapacakları işlere bağlı olarak para kazanabilecekleri çok alan var. Ben kamera önünde olmamama rağmen birçok çalışmaya imzamı attım. Benim görselim yaptığım eserlerdir, çalışmalardır. Çünkü kamera arkası senin tipinle, konuşmanla, yaşam tarzınla çok fazla ilgilenmiyor. Ortaya çıkardığın ürünle ilgileniyor. İnsanların ürün diye baktığı çalışmalara sen, sanatın ve emeğin olarak bakıyorsun.

‘EĞİTİM ALDIKÇA ÖĞRENMEYİ ÖĞRENİYORUZ’

İnsanların yaptıkları iş için eğitim almalarını çok önemsiyorum. Eğitim aldıkça biz öğrenmeyi öğreniyoruz. İnsanlara nasıl öğrenebilirim mantığı yerleştikçe insanlar daha çok araştırmacı ve iştahlı oluyor. Ben bu işte hızlı ilerlememin nedenini öğrendikçe öğrenmeye bağlıyorum. Gençlerin öğrenmeye açık ve aç olması gerekiyor. Ben farklı bir bölüme bitirmeme rağmen yaptığım iş çok farklı fakat farklı bölüme bitirmiş olmama rağmen bana çok değer kattı. İnsan tek başına belli bir yerlere kadar gelebilir. Bir ekip içerisinde çalıştığın zaman iş çok farklı yerlere gelebiliyor. Bu yüzden gençlerin yapacakları iş için eğitimlerini almaları gerekiyor. Bizim işi yapacak gençlerin aileleriyle çatışmamaları gerekiyor.

Bu meslekte güzel paralar kazanılıyor mu?

Yaşar Ergün: Yaptığımız işte çok güzel paralar kazanılıyor. Tabii bu durum insanın kendini geliştirmesiyle alakalıdır. Ben çıktım para kazanacağım diye çıkarsanız bir şey kazanamazsınız. Bu iş için tamamen yeteneğinizin olması gerekiyor. Ben bu işten para kazanıyorsam kendime yaptığım yatırımlar ve yeteneğimle ilgilidir. Çünkü ben bu işi yapmak için yedi tane program kullanmayı öğrendim. Bu meslek üzerine bir iş çıkartabilmek için bu programları çoğuna hâkim olmak gerekiyor. Ben altı kişinin yapacağı bir işi tek başıma da yapabiliyorum. Bu işi yapabilmek için her şeyi çoğunlukla bilmek gerekiyor. Gençlerin post prodüksiyon işinden para kazanmaları için kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda programlara da hâkim olması çok önemlidir. Ve kendilerinin hâkim olacağı bir programı iyi bilmeleri gerekiyor. Yani uzmanlıklarını belirlemeleri gerekiyor. Kısacası yapbozu küçük küçük tamamlayarak bütünleştirmeleri gerekiyor.

Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir?

Yaşar Ergün: Sanat sanat içindir. Çünkü insanlar farklı farklı düşüncelere sahiptir. Bizim toplumumuzda değerlendirirsek insanlarımız sanata çok önem vermiyor. Çünkü ilgileri çok az. İnsanlarımızın sanata ilgilerinin az olmasının nedeni ekonomik sebep olarak görmüyorum. Ekonomik sebepler az da olsa etki ediyordur fakat Avrupa’da sanat tarihine baktığımız zaman insanların çok zor şartlar altında sanat çatısı altında değerli eserler ürettiğini de görüyoruz. Bizler toplum olarak sanata uzağız.

Sosyal medya iş alanlarınızı nasıl etkiliyor?

Yaşar Ergün: Sosyal medya bizim iş alanımızı olumlu yönde etkiledi. Çünkü sesini duyuramayan insanlar, sesini duyurmak için çok fazla çaba sarf eden para harcayan insanlar, sosyal medya aracılığıyla daha çok kitlelere ulaşabiliyor. Sosyal medya sanatla uğraşan kişilere kolaylıklar sağlıyor. Kaliteli, sürekli ve disiplinli bir şekilde işinizi yapıyorsanız yaptığınız işin karşılığını alıyorsunuz. Bu karşılığı alınması için belli bir zaman aralığı gerekmiyor. Kısa sürede de alabilirsiniz uzun sürede de alabilirsiniz. Benim yaptığım bir çalışmayla son çalışmam arasında dağlar kadar fark var. Bugüne kadar ben 100’ün üzerinde çalışmaya imzamı attım.

Sektörünüzdeki olumsuz durumlar nelerdir?

Yaşar Ergün: Sektörümüzün çalışma şartlarının biraz ağır olmasıdır. Çünkü gecesi gündüzü olmayan bir işle uğraşıyoruz. Ben artık yaptığım işlerde paradan daha çok bana kalacak olan zamana bakıyorum. Para önemlidir ama kendi açımdan zamanın daha değerli olduğunu düşünüyorum.

Bundan sonra hayata geçireceğiniz projeler nelerdir?

Yaşar Ergün: Devam eden ve bekleyen klip projelerim var. Aynı zamanda bir kısa film çekmek istiyorum. İnsanlar benim çalışmalarıma kendi internet sitemizden ve sosyal medya adresimizden ulaşabilirler.

Son olarak söylemek istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

Yaşar Ergün: Ben genç arkadaşlarla çalışmayı çok seviyorum. Genç arkadaşlara tavsiye olarak kendi hedeflerini belirlemelidir. 30’lu yaşlarına kadar yaptıkları doğru ve yanlışları çok fazla kafalarına takmamalarını gerektiğini istiyorum. Yaptıkları herhangi bir iş için geç olduklarını düşünmesinler. Çünkü her zaman bir umut vardır.