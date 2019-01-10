DENTAKADEMİZ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Emrah İpek, dişlerin soğuk, sıcak, tatlı yiyecek ve içeceklere karşı vermiş olduğu huzursuzluk ve ağrı hissinin diş hassasiyeti belirtisi olduğunu söyledi.

Dişlerin dıştan içe doğru pulpa, dentin ve mine olmak suretiyle üç tabakası olduğunu vurgulayan İpek, diş hassasiyetinin temel sebebinin dişlerin mine ya da dentin tabakalarında farklı sebeplerden dolayı aşınma veya kırılma sonucu pulpa tabakasının korunmasız hale gelmesi olduğunu belirtti. İpek, “Diş hassasiyetini artıran durumların başında dişlerdeki sakatlar gelir. Çürümüş bir dişte madde kaybı olduğundan dişin sinirleri dış ortamlara sıcak ve soğuğa hatta tatlıya aşırı duyarlı hale gelebilir. Bunun dışında;

Diş kırıkları veya diş aşınmaları

Aşırı sıcak soğuk yiyecek veya içeceklerin peş peşe tüketilmesi

Diş sıkmaya bağlı kök veya diş yüzeylerinde oluşan aşınmalar

Dişetlerinde oluşan çekilmeler diş hassasiyetinin sebepleri arasında sayılabilir.

Diş hassasiyetinin işareti dişlerde oluşan ağrıdır fakat bu ağrı iki biçimde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki sıcak, soğuk, tatlı, ekşi besin tüketimi gibi dış etkenler nedeniyle, ikincisi ise dışarıdan etki olmadan dişlerin ağrımasıdır. Bu tip diş hassasiyeti daha da ciddiye alınmalıdır” dedi.

“DİŞ HASSASİYETİ HANGİ AĞIZ VE SAĞLIK SORUNLARININ işareti OLABİLİR”

İpek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Diş hassasiyeti çürüklerin, kırıkların, mine çatlaklarının, sert fırçalama sonrası diş aşınmalarının, dişeti çekilmelerinin, diş sıkmanın veya kötü yapılmış dolgu ve restorasyonların işareti olabilir. Diş hassasiyetini önlemek istiyorsak ilk yapacağımız iş kesinlikle diş hassasiyetinin sebebini bulmak için diş doktoruna başvurmaktır. Hassasiyete sebep olan etkeni ortadan kaldırmak en temel tedavi şeklidir. Hassasiyet sebebine göre doktorunuz klinik uygulamalarla duyarlılık sebebine göre dolgu ve restorasyonlarla hassasiyeti giderecektir.”

“DİŞ HASSASİYETİ TEDAVİ YÖNTEMİ HASSASİYETİN sebebine GÖRE DEĞİŞİR”

Diş hassasiyetinin tedavisinin, hassasiyetin durumuna ve sebebine göre değiştiğini vurgulayan İpek, şunları söyledi:

“Diş hassasiyetinin sebebi sakat ise çürüğün derinliğine bağlı olarak kanal tedavisi ya da dolgu ile tedavi edilip, çürüğe bağlı diş hassasiyeti çözüme kavuşur. Kırıklara bağlı diş hassasiyetlerinde dolgu ya da kaplamalar tercih edilmektedir. Diş eti çekilmesine bağlı diş hassasiyetlerinde diş eti tedavileri ile diş sıkma sonucu oluşan hassasiyetlerde ise oluşan aşınmaları gidererek, gece plağı tedavisi uygulanarak diş hassasiyeti ortadan kaldırılır.

Dolgu ve restorasyonların sebep olduğu duyarlılık durumlarında yapılan işlemlerin yenilenmesiyle diş duyarlılık sorunu çözülecektir. Mine çatlaklarına bağlı oluşan hassasiyetlerde ise özel tedavi şekilleri ile mine tedavi edilerek diş hassasiyeti sorunu çözülür. Diş hassasiyeti birçok diş rahatsızlığının sebebi olabilir ve bu sebeple de birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Diş hassasiyeti giderici macunlar koruyucu olarak kullanılabilir ancak bu tek başına etkili bir yöntem değildir. Diş hassasiyeti bulunan kişiler kesinlikle bir diş doktoruna başvurarak hassasiyetinin sebebini öğrenmeli ve tedavisine bir uzman eşliğinde devam etmelidir.”