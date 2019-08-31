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      Eğitim Haberleri

      Müdür ve öğretmenler, okulu boyadı

      Editör -
      Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç, müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak okulu boyadı.
      Sağlık Haberleri

      ‘Her çocuğa okul öncesi kalp kontrolü yapılmalı’

      Editör -
      Okullar açılırken uzmanlar çocuklardaki kalp rahatsızlıklarına karşı uyarıda bulundu.
      Kültür-Sanat Haberleri

      İsmail Türüt’ten ‘Karadeniz müziği’ eleştirisi

      Editör -
      Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden İsmail Türüt, Karadeniz müziği yapan bazı isimleri eleştirerek, "Bazı arkadaşlarımız kusura bakmasın ama öyle sözler duyuyorum ki çöpe attıklarım onlardan daha iyidir. İçinden müziği alsan hiçbir değeri kalmaz" dedi.
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