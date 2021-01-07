Her Canlı Aile Sıcaklığını Arar

Aile, en küçük, en sıcak sosyal birim. Kadını – Erkeği her insan evine girdiği zaman kendini güvende hisseder ve huzur bulur.

Son zamanlarda İzmir’in çeşitli semtlerinde sokak hayvanları için başlatılan bir uygulama da bana bu sıcaklığı çağrıştırdı. Normal ev atığı çöpleri , belediyeye ait konteynerlere atarken ; işe yarayacak ev eşyaları, eski gazete, plastikleri toplayıcılara kolaylık olsun diye , konteynerin yanına bırakmak adet olmuş.Belediyeler de ev eşyalarını ayrı bir araçla alıp onarıyor ve ihtiyaç sahibi kişilere veriyor.

Ve yeni bir uygulama; dolap ve her türlü mobilyalarla sokaktaki dostlarımıza sıcak yuva oluşturuluyor. Mahalledeki hayvanseverler bunları alıp, çekmeceleri çıkardıktan sonra yan çeviriyor; alt kısmına ve yanlarına sünger yerleştirdikden sonra şirin bir yuva oluveriyor. İnsanlar arasında o kadar güzel bir dayanışma var ki, hemen bir başkası bu yuvanın önüne su ve yiyecek koyuyor. Daha bir saat bile olmadan, mahallenin sahipsiz hayvanlarından birisi bu yuvayı sahipleniyor.Yuva biraz genişse ; bir köpek veya kedi ailesi bu yeni yuvanın sahibi oluveriyor. Bir de güneş açmışsa değmeyin keyiflerine. Yuvanın önüne çıkıp bir yuvarlanıyor, bir oynaşıyorlar ki yavrular, seyre değer. Bir de bir hayvansever gelir okşarsa başlarını, dünyanın en mutlu canlıları oluveriyorlar…

ADI BİLE ISITIYOR İNSANIN İÇİNİ

‘’Yuva’’ sözcüğü bile ısıtır insanın içini.Bunu en çok yuvasızlar ve oturduğu yere yuva diyemeyenler anlar.Yuva denilen yere ak gelinliklerle koşup, al kanlara bulananlar arar.

İzmir, Ege’nin incisi, her alanda güzelliklerin birincisi.Fakat maalesef kadına şiddetin de İstanbul’dan sonra Türkiye ikincisi. ‘’Kadın Cinayetlerini Durduracağız’’ Platformunun verilerine göre, geçtiğimiz yıl 300 kadın erkekler tarafından katledilmiş, 171 kadın da şüpheli ölüm.Ülke çapında binlerce kadın can korkusu yaşıyor. Buna karşılık diğer illeri bilmem ama, İzmir’de sadece 7 Kadın Sığınma Evi var. 2020 yılının Kadına şiddetle mücadele rakamları ürkütücü. 245 bin 948 kişi hakkında 271 bin 927 tedbir kararı verilmiş. 6 bin 17 şiddet mağdurunun kimlik bilgileri gizlenmiş.

HERGÜN BİR KADIN KURBAN

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, herün bir kadının katledildiğini belirtiyor. Hergün bir kadın kurban…

Kadına karşı şiddetin temelinde cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan Işınsu Kestelli, ‘’Kadın ölümlerinin ve kadına karşı şiddetin engellenmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz ve koşulsuz uygulanması şarttır’’ diyor.

İzmir Çiğli Belediyesinin de kadınla ilgili çalışmaları dikkat çekiyor. Aile içi şiddeti önlemek için ACİL YARDIM HATTI kuran belediyede ; kadınların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayrıca ‘’Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ‘’ kuruldu. Bu birimin , kadına şiddetin önlenmesini sağlamak amacı da güttüğünü belirten Başkan Utku Gümrükçü, büyük taktir topladı.

Sonuç olarak, ‘’Kadına şiddet’’ sadece İzmir’in sorunu değil, tüm ülkenin sorunu ve çözümü erkek çocuklarımızın yetiştirilmesiyle başlıyor. O halde neden duruyoruz, başlayalım öyleyse…