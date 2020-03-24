Bu işin şakasının kalmadığı artık bir gerçek. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598’e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1853 kişi yaşamını yitirirken; 42 bin 339 kişide koronavirüs tespit edildi.

Bu süreçte hepimize çok büyük görevler düşüyor. Öncelikle hijyen kurallarına harfiyen uymamız gerekir. Bunun yanı sıra uzmanların uyarılarını mutlaka dikkate almalıyız Büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına köstek değil destek olmalıyız. Hastaneleri ve acil servisleri boş yere meşgul etmemeliyiz.

Yetkililerin uyarılarını dikkate alarak lüzumsuz yere sokağa çıkmamalıyız.65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasına rağmen insanların buna pek de uydukları söylenemez. Bana bir şey olmaz mantığı burada da kendini gösteriyor.

Aslında tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Artık vurdumduymazlıkları bir tarafa bırakıp evde kalmalıyız.

Bir sözüm de gençlere ,” Nasıl olsa biz risk gurubunda değiliz isteğimiz kadar sokağa çıkar aktivitelerimize devam ederiz” mantığını mutlaka bir kenara bırakmalısınız. Unutmamalısınız ki dışarıda kapacağınız bir virüs sizi hasta etmeyebilir ama siz evde anne-babanıza, kardeşinize, anneanne, babaanne, ve büyükbabalarınıza bulaştırabilirsiniz. Bu yüzden dışarı çıkarken 40 kere düşünün. Tabii ki hijyen kurallarını elden bırakmayın.

Başında da dediğim gibi bu işin şakası yok. “Evde kal kendini ve etrafındakileri koru” kuralına mutlaka uyalım

Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım alınacak “her bir tedbir hayat kurtarır”