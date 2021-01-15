Her bebeğin bir ağacı, her ağacın bir adı var

İSTANBUL, (DHA) – Kağıthane Belediyesi farklı bir projeye imza atarak, şehirde her yeni doğan bebek için ağaç dikiyor. Üstelik ağaçlara da bebeklerin isimleri veriliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarınlara daha yeşil bir şehir miras bırakmak amacıyla ‘Her Bebeğe Bir Ağaç’ projesini hayata geçirdi. Kağıthane’de 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebek adına ağaç dikiliyor. Üstelik ağaçlara özel levhalarla bebeklerin isimleri veriliyor.

Ücretsiz dikilen ağaçlar; süs kirazı, zakkum, süs eriği, ıhlamur, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi canlı türlerinden oluşuyor.

Başkan Öztekin projeyle ilgili olarak; ”Belediyemizin internet sitesinden başvuruda bulunan ailelerin talebi doğrultusunda ağaçlar; ikamet edilen sokak ve mahallelerde toprakla buluşuyor. Bugüne kadar binin üzerinde ağaç diktik.” dedi.