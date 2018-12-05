Kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk Kahvesi Türkiye’deki her 100 kişiden 95’inin tercihi oldu.

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk Kahvesi dünya adından söz ettiriyor.

Yapılan bir araştırma, Türkiye’deki her 100 kişiden 95’inin Türk Kahvesini sevdiğini ortaya koydu. Bu anlamda en fazla Türk Kahvesi Ege’de tüketilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen oldu. Türkiye’de günde ortalama bir fincan Türk Kahvesi içildiği ifade edilen araştırmada, Ege’de 2 – 3 fincan, Karadeniz’de ise nadiren tüketildiği belirtildi. Türk Kahvesinin en az içildiği bölge 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu…

Araştırmada kahve içenlerin yüzde 77 gibi çok büyük bir çoğunluğunun seçimi Türk Kahvesi olurken bunu filtre kahve ve latte-cappucino takip etti.

SAĞLIK İÇİN TÜRK KAHVESİ

Bilinçli tüketildiğinde kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor. Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi ise zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor. Ayrıca kahvenin içeriğindeki antioksidan, kalp sağlığına da iyi geliyor. Fincanda kalan telvesiyle ise cildinizdeki pürüzleri yok edebiliyorsunuz.