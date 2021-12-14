Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti / Ek Fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti /...
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Çocuklarda gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilir
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Tekirdağ’da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı
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Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı
Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu M.D. (34), jandarma...
İngiliz turistleri 32 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon: 11 gözaltı
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