Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti / Ek Fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti /...
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