Hepimiz aynı gemideyiz evet ; kimimiz kaptan köşkünden uçsuz bucaksız mavilikleri izlemekteyken kimimizde gemide olduğunu hatırlatacak suyu dahi görmesekte…

Hepimiz aynı gemideyiz ;Kimimiz kaptana yakınlığımız mesabesinde pekçok faydalar elde ederken kimimiz ya kürek mahkumu yada kaptana ve diğer seçkin sınıfa alışageldikleri standartta hayatlarına devam edebilmeleri için çabalıyor olsakta !!

Hepimiz aynı gemideyiz çoğumuz mürettabat azıcık bir kısmımız seçkinlerden olsada..

Ama bakıldığında neresinde olursak olalım geminin, hepimiz bir şekilde yol almaktayız aynı okyanusun içinde…

Hernekadar dışardan manzara böyke gözüksede aslında herkesin ait olduğu yeri de belli tepkisinin ölçüsü de sınırı da ve tabiki etki alanıda…

Dümende kaptan tek başına rota belirlediğinden nereye isterse oraya varacak olmakta cabası üstelik…

Bizler Mürettabatız kısacası olmazsa olmazıyız geminin…

Ana varlık sebebimiz gemideki işleri yürütmek, alanımız sınırlı hakkımızda haddimizde bildirilmiş durumda !!!

Ama yinede mutluyuz kimilerimiz ,zira gemideyiz diyebilmek bile büyük lütuf bazılarımıza!!!

Tüm bu eşitsizliklere rağmen ait olduğumuz gemiyi sağ salim yürütebilmek gemiye sahip çıkmak dalgalara karşı gemiyi güvende tutabilmek te hepimizin gayretiyle mümkün olabilecek bir iş.

Günün birinde gemi büyük bir hızla buz dağına çarptığında işte o an anlaşılacak ne olursa olsun geminin batmaması gerektiği…

Ne kadar zor olsada eşitsizliklere baskılara hukuksuzluklara rağmen yol alan bir gemide hayata tutunuyoruz ve okyanus bize hiçte şefkatle davranmayacak!!!

Yüz yıl önce biz hasta adam olarak masaya yatırılarak herbir yanı paramparça edilmek üzere sırtlanların hayallerini süsleyen bu toprakları bizler şehitlerimizin kanları karşılığı kazanan bir Milletiz!!!

Bizim demokrasimize Cumhuriyetin bize kazandırdıklarına bağlılığımız hiçbir zaman yadsınamaz!!

Gidecek yerimiz yok bizim zira, başka vatanımızda !!

Hepimiz birarada bir ağaç gibi hür ve tek bir orman gibi kardeşçe yaşamalıyız .

Darbe çığırtkanlıklarına kulak asmadan , darbeci ,baskıcı ,yasakçı kafalara müsamaha göstermeden her platformda dimdik karşılarına dikilerek , bizi kutuplaştıranlara fırsat vermeden demokrasi çatısı altında Cumhuriyetin ilkeleriyle özgürce birarada gemimizi salına salına maviliklerde yürütmeliyiz!!

Kutuplaşırsak ayrışırsak birgün , geminin batacağını anlayan çığırtkanlar cankurtaran sandallarıyla son hız ilk terkedenlerden olacaktır gemiyi !!!

İşte tamda bu bu sebeplerden demokrasimize vatan bildiğimiz ülkemize Cumhuriyetimize sıkı sıkı sarılmalıyız!!!

Darbe söylemi nerden gelirse gelsin kovmalı bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız!!!

Gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım

Diyen ne güzel söz söylemiş dinleyeceksek bir sözü işte bunu dinlemeliyiz…

Hepimiz aynı gemideyiz

İyi Seyirler….