‘Hep başköşede’ etiketiyle 30 Ağustos’a özel reklam filmi

BALIKESİR, (DHA) – BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel hazırlanan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı. #HepBaşköşede etiketiyle paylaşılan videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı yerlerde başköşelerde bulunduğu görüntüler, duygusal anlar yaşattı.
Çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilen videoda; birçok Balıkesirli vatandaş yer aldı. Videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının başköşede yer aldığı klipler kullanıldı. Video, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından #HepBaşköşede etiketiyle paylaşıldı.
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