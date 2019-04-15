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15 Nisan 2019
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı müsabakada Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Henry Onyekuru, skorun kendilerini tatmin etmediğini belirtti.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı müsabakada Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Henry Onyekuru, skorun kendilerini tatmin etmediğini belirtti.
Spor Gündemi ve HaberleriGalatasaray

Henry Onyekuru: Futbolda her şey olabilir

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Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 1-1 berabere kaldığı müsabakada Galatasaray’ın tek golünü kaydeden Henry Onyekuru, skorun kendilerini tatmin etmediğini belirtti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Onyekuru, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’nun yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Ezeli rakiplerine karşı gol atmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Onyekuru, “Ezeli rakibinizle oynuyorsunuz, bir futbolcu için bu maçlarda gol atmak çok güzel bir duygu. Ancak skor bizi tatmin etmedi. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok bu maçla ilgili, bu maçı bir kenara bırakıp her maça ayrı şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Onyekuru, “5 puan fark var ama her şey olabilir. Hatalarımızı düzeltip, daha çok çalışma

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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