Henkel 2019 Mali Yılı için öngörüsünü teyit etti

Henkel ilk çeyrekte pozitif bir satış büyümesi gerçekleştirdi

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, “Zorlukları artan piyasa ortamına karşın Henkel ilk çeyrekte hem organik, hem de nominal olarak pozitif bir satış büyümesi ortaya koymuştur. Grup seviyesinde ise faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı ve hisse başına karlılıktaki (EPS) gelişme tüm mali yıl için olan öngörümüzün kapsamı içinde gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

Hans Van Bylen sözlerini, “Genel olarak, 2019’un ilk çeyreğinde iş geliştirme alanında pozitif ve negatif sonuçlar bir arada görüldü. Beklendiği üzere Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’miz çeşitli sektörlerdeki endüstriyel üretimin yavaşlamasından etkilenirken, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında bu alanda iyileştirmeler de öngörülüyor.” şeklinde sürdürdü.

Hans Van Bylen sözlerine “Tüketici iş birimlerimizden Beauty Care beklentilerimizin altında bir performans ortaya koydu. Yeni markaları ve yenilikleri başarıyla hayata geçirmemize ve profesyonel saç bakım birimimizin piyasalardaki devam eden üstünlüğüne karşın, Batı Avrupa ve Çin gibi önemli bölgelerdeki perakende satışlarımızda negatif değişimlerle karşılaştık. Bu gelişme karşısında büyümeyi güçlendirmek ve Beauty Care İş Birimi’mizin performansını artırmak amacıyla hedefe yönelik tedbirler alıyoruz.” şeklinde devam etti.

“Öte yandan, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’miz, yeniliklerin ve yeni ürünlerin hayata geçirilmesinden aldığı güçle yıla iyi bir başlangıç yaptı.”

Büyümeye yatırım ve gelişen rekabet gücü

Hans Van Bylen yorumlarına “İleriye doğru yol alırken iş performansımızı daha da güçlendirmeye, büyümeye ve dijitalleşmeye yatırım yapmaya odaklanırken tüm yıl için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için yapımızı adapte etmeye devam edeceğiz.” şeklinde devam etti.

Yılın başında Henkel, ağırlıklı olarak tüketici iş birimlerinde ek büyüme fırsatları yakalamak ve dijital dönüşümü daha da hızlandırmak amacıyla, büyüme yatırımlarını artıracağını duyurdu. Henkel aynı zamanda birimlerinin rekabet gücünü daha da artırmak amacıyla bir dizi tedbiri de hayata geçiriyor.

2019 için Öngörü Teyit Edildi

“Mali yılın bütünü için olan öngörümüzü teyit ettik.” şeklinde konuşan Hans Van Bylen sözlerine “İçinde bulunduğumuz mali yılda yüzde 2 ila 4 arası bir oranda organik satış büyümesi beklemekteyiz. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında yüzde 16 ila 17 arasında bir oran öngörürken, hisse başına karlılık (EPS) için ise sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta seviyelerinde (yüzde 4-6) bir beklentiye sahibiz.” şeklinde devam etti.

2019’un İlk Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2019’un ilk çeyreğindeki satışlar nominal olarak yüzde 2,8 oranında büyüyerek 4,969 milyar Euro seviyesine ulaştı. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 0,7 oranında bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki pozitif etkisi yüzde 1,5 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde satışlar, büyük ölçüde elektronik ve otomotiv sektörlerindeki yavaşlamaya bağlı olarak, organik olarak yüzde 0,8 oranında azaldı. Beauty Care İş Birimi’ndeki satışlar, büyük oranda Batı Avrupa ve Çin’de yer alan perakende birimlerindeki düşük performans nedeniyle, organik olarak geçen yılın aynı çeyreğinin yüzde 2,2 oranında altında gerçekleşti. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise, önemli piyasalarda yeni ürünlerin ve yeniliklerin başarıyla hayata geçirilmesinin katkısıyla, yüzde 4,7 artışla oldukça güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasalar, yüzde 2,2 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirerek Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise yüzde -0,4 oranında negatif bir organik satış değişimi gösterdi.

Batı Avrupa’daki satışlar organik olarak yüzde 1,3 oranında azaldı. Doğu Avrupa ise yüzde 6,5 oranında organik bir büyüme yakaladı. Afrika / Orta Doğu bölgesinde satışlar organik olarak yüzde 13,5 oranında büyüdü. Kuzey Amerika bölgesindeki satışlar ise yüzde 1,1 oranında organik bir artış yakaladı. Latin Amerika’da bu oran yüzde 8,0 idi. Son olarak, Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlar geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde 8,8 altında gerçekleşti.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 2018 yılının ilk çeyreğindeki seviyesinden (842 milyon Euro) yüzde 5,6 oranında düşerek 795 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyesinden yüzde 1,4 oranında daha aşağıda, yüzde 16,0 seviyesinde gerçekleşti.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS), 2018’in ilk çeyreğindeki 1,43 Euro’ya kıyasla yüzde 6,3 oranında gerileyerek, 2019’un ilk çeyreğinde 1,34 Euro olarak gerçekleşti. Sabit döviz kuru üzerinden EPS değişimi de yüzde -6,3 oranında idi.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşerek 2018’in ilk çeyreğindeki seviyenin (yüzde 6,2) üzerine çıktı.

2019’un ilk çeyreğinde serbest nakit akışı, 523 milyon Euro ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla (22 milyon Euro) kayda değer ölçüde daha yüksek gerçekleşti. Bu gelişme ise şirketin serbest nakit akışı yaratmadaki özel becerisi için bir kanıt niteliği taşıyor.

31 Mart 2019 itibariyle Henkel’in net mali durumu -2,478 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2018: -2,895 milyar Euro)

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi ilk çeyrekte negatif yönde yüzde -0,8 oranında hafif bir organik satış değişimi gösterdi. Nominal olarak satışlar yüzde 1,7 oranında artarak 2,309 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğindeki 410 milyon Euro’dan sonra bu çeyrekte 388 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşti (2018’in ilk çeyreği: yüzde 18,1).

Beauty Care İş Birimi’nde satışlar ilk çeyrekte organik olarak yüzde 2,2 oranında azaldı. Nominal olarak satışlar, geçen yılın aynı çeyreğindeki 965 milyon Euro’dan sonra bu çeyrekte 960 milyon Euro olarak gerçekleşti. 144 milyon Euro miktarındaki düzeltilmiş faaliyet karı ve yüzde 15,0 seviyesindeki düzeltilmiş satış kazancı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla daha düşük seviyelerde gerçekleşti.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ilk çeyrekte yüzde 4,7 oranında bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 6,3 oranında artarak 1,667 milyar Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet karı 2018’in ilk çeyreğindeki seviyenin yüzde 1,9 oranında altında kalarak 286 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kalarak yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2018 yılında Henkel, yaklaşık 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com‘u ziyaret ediniz.