Öyle bir sınav düşününki yılda sadece tek bir defa katılıyorsunuz ve geleceğiniz oradaki performansınıza bağlı!!! O gün hastalanma ,gecikme lüksünüz yok yada kendinizi kötü bile hissedemezsiniz ,kaza bela size uğramamalı ,tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonlarınız yerinde ,motivasyonunuz yüksek ve Temel Yeterliliklerle birlikte Alan Yeterliliğinede hakim olmalısınız. Hangi sınav mı bu; tabiki Tyt ve Ayt yani Üniversite Giriş Sınavı