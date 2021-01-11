Hendek’te 2 katlı ev çıkan yangın kullanılmaz hale geldi 

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, sahiplerinin Avustralya’da bulunduğu 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde, Hendek Çakallık Mahallesi’nde bulunan İrfan Genç’e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev sahiplerinin Avustralya’da yaşadıkları öğrenilirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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