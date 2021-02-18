Hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONAKRAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da, hemzemin geçitte yük treniyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak seferini yapan M.A. yönetimindeki 74012 sefer sayılı DE 36007 lokomotif numaralı yük treni, saat 20.00’de gardan hareket etmesinden 10 dakika sonra Afyonkarahisar Spor Lisesi bölgesinde bulunan Erkmen hemzemin geçinde B.E.’nin kullandığı 41 TD 286 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 10 metre savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü B.E. ile araçtaki A.D. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar daha sonra hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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