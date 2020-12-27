Hemzemin geçitte treninin çarptığı traktörün sürücü öldü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahallenin...