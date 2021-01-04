Hemşirenin bebekler için tasarladığı ‘röntgen çekim standı’ örnek olacak

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde hemşire Hatice Akbulut’un (35) bebekler için tasarladığı ‘güvenli radyoloji çekim standı’ Sağlık Bakanlığı’nın ilgisini çekti. Hemşire Akbulut, 12 Ocak 2021’de Bilim Kurulu’nun toplantısına katılarak, projenin Türkiye’de hastanelerde uygulanması konusunda sunum yapacak.

İnegöl Devlet Hastanesi’nin Yeni Doğan Yoğun Bakım bölümünde görevli hemşire Hatice Akbulut, yeni doğan bebeklerin sürekli hareket etmesi nedeniyle röntgen çekim tekrarlarının ve radyasyonlu alanda kalınmasının minimuma indirilmesi adına bir proje hazırladı. Yapılan tasarımla bebeklerin hareket kabiliyetinin ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan durdurulması sağlanıyor. Bebeğin baş, kolları, elleri, ayaklarının oluşturulan havlu bandajlarla sabitlenmesinin sağlandığı tasarım sayesinde röntgen çekimlerinde yüzde 95 oranında başarı sağlandı.

‘YILIN YENİLİKÇİ HEMŞİRESİ’ ÖDÜLÜ

Hemşire Akbulut, projesiyle 2020 Doktorclub Ödülleri’nde de, ‘Yılın Yenilikçi Hemşiresi’ ödülüne layık görüldü. Projesinden bahseden Akbulut, “Hastanemizde doğan bebeklerimizde solunumsal bir problem varsa, biz onları yeni doğan yoğun bakım ünitemize alırız. Bebeklerimiz için akciğer filmi gerekebiliyor. Akciğer filmi çekimi esnasında bebeklerimizi hareket ettikleri için tek başına bırakamayız. Hareket ettiğinde çekim tekrarlanması gerekir. Biz bu hareketin önüne geçmek için bebeği tutmak durumunda kalıyoruz. Bebek bir daha radyasyon almasın diye bebeği hareket etmemesini sağlamak için çalışırız. Arkadaşlarımla sağlık çalışanlarının güvenliğini artırma adına konuları tartışıyor ve konuşuyorduk. Başhekimimiz Hayrettin Göçmen nezaretinde bir AR-GE ekibimiz var. Doktorclub Awards’ın yarışmalarının olduğunu konuşmuştuk. Bende projemi bu yarışmaya sundum. Yılın Yenilikçi Hemşiresi kategorisinde ödül aldım. Çok mutlu oldum” dedi.

Projenin tüm hastanelerde yaygınlaştırılabileceğini belirten Akbulut, “Üzerinde çalışmalar yapılıp geliştirilebilir. Böylece, sağlık çalışanları ve bebekler, radyasyondan korunabilirler. Bu projedeki amacımız; hem bebeklerimizi hem de sağlık çalışanlarımızın güvenlik kedbirlerini artırmaktır” diye konuştu.

TEKRAR ÇEKİM SAYISI SIFIRA İNDİ

Bu aparatın uygulamaya konulmadan önce tekrar çekimlerinin çok olduğunu söyleyen Akbulut, “Bu stant yokken, bazen gerektiğinde 5 tekrar dahi yapıldığı zamanlar olmuştu. Çünkü bebekler hareket ettikleri için film kalitesi düşüyordu, bizde bu yüzden tekrar çekimler yapıyorduk. Standımdaki kanguru minderleri ve sabitleme kemerleri, hemşirenin elleri görevini alıyor. Bu konuda başarı oranımız yüzde 95 oranında arttı. Tekrar çekim sayısı sıfıra indi. Bakanlığımız projemize ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hemşire Akbulut, 12 Ocak 2021’de Bilim Kurulu’nun toplantısına katılarak, projenin Türkiye’de hastanelerde uygulanması konusunda sunum yapacak.

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