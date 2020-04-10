MALATYA’da, 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da ‘evde kal’ mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.

Kemal Özalper İlkokulu’nda eğitim gören Tuna ve Mert Erdal kardeşler, 22 yıldır hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı anneleri Seher Kiraz Erdal için hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tuna ve Mert, gitar çalarak, seslendirdikleri şarkıyla koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde büyük özveri gösteren anneleri Seher Kiraz Erdal ile sağlık çalışanlarına destek verdi, vatandaşları da evde kalmaya davet etti.

Mert ve Tuna Erdal kardeşler; ‘Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye’ sözlerinin yer aldığı şarkıyı hastanede çalışan annelerini görüntülü arayarak seslendirdi. Görüntülü sohbette iki kardeş, annelerini çok özlediklerini, herkes evde kalarak kendisinin anne özlemini giderebileceğini de söyledi.

Anne Seher Kiraz Erdal da çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydederek, “Onları çok seviyorum. Onların verdiği mesajı bende söylüyorum; biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın” dedi.

Anne ve çocuklarının bu videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.