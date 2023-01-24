Hemşehri dernekleri başkanları Ankara’da bir araya geldi

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HABER MERKEZİ

Hemşehri dernekleri başkanları, Başkentteki Balıkesirliler Derneği’nin ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi. İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun ve Ahmet Özer ile İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinkçi’yi; Hasan Derneli ve Turgay Boduroğlu misafir ettiler. Buluşmada derneklerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Dinkçi, yazın gerçekleştirilen “İstanbul Tanıtım Günleri” etkinlik süreci hakkında, Uzun ise ise İzmir’de planlanan gelecek aktiviteler hakkında bilgilendirme yaptı. Ankara’da bundan sonraki yürütülecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantı diğer başkanların da katılımları ile Ankara’da tekrardan buluşmak üzere noktalandı.

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