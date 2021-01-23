Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medya fenomeni oldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, derslerinden arta kalan zamanında ailesine destek olmak için çobanlık yapan Şevki Savran (12), yöre şivesiyle yaptığı konuşmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla fenomen oldu.

Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi’nde yaşayan Şevki Savan’ın, yöresel konuşmaları ve doğal haliyle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede on binlerce izlenme alan görüntülerde, günlük yaşamının yanı sıra, küçükbaş hayvanları yetiştirirken yaptıklarını anlatan Savran’ın doğal hali ve yöresel şivesi de büyük ilgi çekti.

‘ZORLA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR’

Havran İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Şevki Savran, okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardımcı olmak amacıyla kendilerine ait 98 küçükbaş hayvanın bakımını gerçekleştirdiğini söyledi. Sabah 06.00’da kalktığını ve günde 90 litre süt veren 98 küçükbaş hayvanla ilgilendiğini anlatan Savran, “Ben doğduğumdan beri buralardayım. Çamurun içindeyim. Sabah geliyorum buraya, kendime bir çay demliyorum. Çay içiyorum babamlarla. Sonra meraya gidecek koyunları ayırarak meraya çıkartıyoruz. Saat 19.00’a kadar merada yayıyoruz ve dönüyoruz. Ertesi gün yine aynı işlemi yapıyoruz. İçinden gelmesi lazım. İçinden gelmedi mi hiçbir şey olmaz. Doktor olacağım dedin mi, zorla hiçbir şey olmuyor. Çiftçinin malı para yapmıyor. Peynir, yoğurt ucuz. Şehirlilerde, İstanbul’dakiler de peynir pahalı diyorlar. Peyniri pahalı yapan aradaki fırsatçılar. Fırsatçılara da artık biz bir şey diyemiyoruz” dedi.

‘GÖRÜNTÜLERDEN SONRA HERKES SELAM VERİYOR’

Büyükşehirden gelerek hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Şevki Savran, şunları söyledi:

“Önce altı ay boyunca hayvanı tanısınlar. Altı aydan sonra alışıyorsun. Önce bir çoban tutsun altıncı aya kadar. Altıncı aydan sonra kendi yapsın. Ahırını yapsın. Nuri Saltan ağabeyim bize bir video çekti. O video patladı sosyal medya üzerinde. Milyonlar izlemiş. O izleyenlere teşekkür ederim. Benim hayatım değişti. Nasıl değişti? Bizim burada Havran’ın pazarı oluyor. Oraya gittim. Herkes, gelen geçen selam veriyor. ‘YouTuber Şevki’, ‘Nasılsın Şevki?’, ‘Merhaba Şevki’. Herkes tanımış beni. İstanbul’a gitsem başımdan ayrılmayacaklar. Tanınmak iyi.”

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