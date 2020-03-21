Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, “Ertelenme kararının hemen akabinde takım olarak toplanma yaptık. Zeki hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren de bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız. Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız hocamızın da gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek” dediFenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“SPOR BAKANLIĞIMIZ, HEM KULÜPLERİN MENFAATLERİNİ HEM DE SPORCU SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK EN DOĞRU KARARI VERDİ”

Alınan her türlü karara hem futbolcular, hem de kulüp olarak saygı duyduklarını ifade eden Emre Belözoğlu, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle insanlık olarak zor günler yaşıyoruz. Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi de inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da aldığı kararla Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol liglerindeki maçları erteledi. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, gerek TFF’nin aldığı her türlü karara hem bireysel, hem oyuncular anlamında, hem de kulüp olarak saygı duyduğumuzu ifade etmeliyim.