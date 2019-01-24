Ayşen Gruda canlandırdığı karakterlerle yıllarca seyircileri kahkahaya boğdu.

Ama bazı komedi sanatçıları gibi soğuk bir insan değildi, zaman zaman gülme krizine girecek kadar çok gülerdi.

Kandemir Konduk, “Ünlülerden Komik Anılar” kitabında Gruda’nın şu anılarına yer veriyor:

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Benim hayatta en çok güldüğüm insan sanatçı arkadaşım Nilgün Belgün’dür. Ay, olmaz böyle bir şey. Nilgün resmen benim sinir sistemimle oynuyor. Katılıyorum ayol gülmekten… Bundan bir müddet önce bir akşam tiyatroya geldi. Telaşla yanıma sokulup ne dese iyi:

-Çaykovski’yi kurşuna dizmişler!

Ay, nasıl gülmeyeyim, Çavuşesku demek istiyor.

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“Sezen Aksu Aile Gazinosu” isimli oyunda sahnede Adile Naşit var.

Birden sözlerini unutuyor ve göbeğini hoplata hoplata gülmeye başlıyor.

Durumu kurtarmak için sahneye Şener Şen çıkıyor ama talihsizliğe bakın ki o da sözlerini unutup başlıyor kahkahalarla gülmeye.

Yerimde durur muyum hiç. İki arkadaşımı kurtarmak için sahneye fırladım. Ne var ki bende ne diyeceğimi şaşırıp gülmeye başladım.

Sahnede kakır karır gülen üç sanatçı…

Allahtan seyirci anladı ve alkışlamaya başladı. Biz de durumu düzelttik.

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Bir gün Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda gülme krizi geçirdim ve oyuna ara verildi.

Sıraselviler’deki tiyatroda tuvalete gitmek için salonun içinden geçmek gerekiyordu.

Bir gece seyirci salona dolmuş ve oyunun başlamasına çok az bir süre kalmışken fena halde sıkıştım. Bir baktım, rol arkadaşım Kemal Sunal da aynı durumda…

-Yürü Kemal, dedim ve beraberce salona çıktık.

O zamanlar orası tam kabare. Üzerinde içki, meşrubat falan olan küçük küçük masalar var. Benim ayağımda da günün modası apartman topuk papuçlar.

Biz Kemal’le konuşurken ayağımın takılmasıyla havalanıverdim. Resmen masanın üzerinden uçup şişeleri bardakları devirip yerinde oturan bir adamla burun kulağa geldim. Yani, benim burnum adamın kulağına girdi. Sarmaş dolaş bir samimiyet. Neyse güç bela toparlandım. Tabii bir yandan da katılarak gülüyorum. Tuvalete gidip döndük. Hemen sahneye çıktık, ekip halinde açılış şarkısını söylüyoruz ve ben hâlâ kikirdiyorum.

Tam şarkının ortasında salondan bir şangırtı koptu… Bir de ne göreyim, oyuna birazcık geç kalan bir hanım seyirci, telaşla yerine geçmek isterken aynı yerde takılıp aynı adamın üstüne yuvarlanmış. Kadın kalkmaya çalışıyor, adam benden iki dakika sonra yine yerlerde debeleniyor.

Ayol, beni tutana aşk olsun, kriz tuttu gülüyorum. Mecburen ışıkları söndürdüler, oyuna ara verdiler.

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Değerli sanatçı Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın.