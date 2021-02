Hem evi hem işi idare eden koca: Evin direği kadınlarmış

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Akyaka ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Tazegül (65), eşinin İstanbul’a gitmesinin ardından hem ev işlerini hem de hayvanların bakımını yapmaya başladı. Sabah erken saatlerde kalkıp önce hayvanlara yemini veren Tazegül ardından ev temizliğini ve yemeği yapıyor. Hem evi hem de işleri idare etmenin çok zor olduğunu dile getiren Tazegül, “Allah hiç kimseye eşinin eksikliğini vermesin. Evin direği kadınlarmış” dedi.

Akyaka ilçesine bağlı Sulakçbahçe köyünde yaşayan Abdullah Tazegül’ün eşi İstanbul’daki çocuklarının yanına gitti. Ev işleri üzerine kalan Abdullah Tazegül, sabah erken uyanarak çalışmaya başlıyor. İlk olarak hayvanların beslenmesiyle işe başlayan Tazegül, sobayı yaktıktan sonra ev temizliğinden sonra kümesteki hayvanları besliyor. Daha sonra yemek yapma telaşına düşen Tazegül, akşam saatine kadar işlerini bitirmeye çalışıyor.

EŞİNE KAMERALARDAN SELAM GÖNDERDİ

Evinin bahçesindeki köpeklerin bakımıyla da ilgilenen onları eğiten ve gözü gibi bakan Sulakbahçe köyü sakini Abdullah Tazegül, kendisini görüntüleyen kameralar aracılığıyla İstanbul’daki eşine de selam gönderdi. Eşinin İstanbul’a çocuklarının yanına misafirliğe gittiğini 20 gündür tek başına yaşadığını kaydetti.

‘EŞİMİN CANI SAĞ OLSUN, BİZ BİRBİRİMİZİN DEĞERİNİ BİLİYORUZ’

Tek yaşamanın zorluğundan söz eden Tazegül, “Hayvanlara bakıyorum, soba yakıyorum, çay yap, kaza tavuğa bak, köpekleri besle yani anlayacağınız bir sürü işle uğraşıyorum. Eşim yanımda olmadığı için bütün yük benim omuzumda. Hanım şu anda yanımda yok ama yanımda olsa da olmasa da kıymetini biliyorum. Birbirimizin kıymetini sürekli biliyoruz. Onsuz günümüz olmaz. Allah onun eksikliğini vermesin. Allah hiç kimseye eşinin eksikliğini vermesin. bana göre evin direği erkekler değil kadınlar. Şu anda eşim burada olsaydı yemeğimi yapmıştı, çayımı hazırlamıştı. Akşam eve geldiğimde soba yanıyor ve ev sıcak. Her şey dört dörtlük. Yorgun olarak eve geldiğimde soframı koyup, yemeğimi getiriyordu. Allah razı olsun. Ama şimdi hepsini kendim yapıyorum. Hiç de sorun değil. Yeter ki eşimin canı sağ olsun” diye konuştu.

‘KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, ONLAR VARKEN HAYAT VAR’

Kadınların kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Tazegül, şunları söyledi:

“Dünyada en varlıklı olan hanımının kıymetini bilendir. Elbette ki Allah iyisiyle karşılaştırsın. İyisiyle karşılaştın mı kimse onun gibi olamaz. Çünkü senin her sıkıntına, kahrına o katlanıyor. Eşinin kıymetini bilmeyen hiç kimsenin kıymetini bilmez, kendinin kıymetini bile bilmez. Çünkü o varken sana hayat var. Kadınlarımız bizler için çok önemli olmalı. Bir insan önce hanımının kıymetini bilecek sonra kendinin. Eşime bir şey olacağına bana olsun. Hani derler ya ‘eşin öleceğine sen öl’ İnanın doğrudur. Kadın eşi ölünce yaşar her yere sığar ama erkek sığmaz. Örneğin ben yaşayamam bir iki ay ancak yaşarım. Şu anda 20 gündür eşim misafirlikte ben burada adeta bittim.”

