Hem eşini hem de kızını kaybetti, paylaştığı fotoğraf yürekleri sızlattı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te Onur Acar (30), aralarındaki ceza davası nedeniyle geldikleri adliyede eşi Cemile Nur (23) ile babası Abdullah Duman’ı (48) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından hem eşi Abdullah Duman’ı hem de kızı Cemile Nur’u kaybeden Fatma Duman, 11 aylık torunuyla gittiği mezarlıkta çekildiği fotoğrafları ‘Bu yavruyu böyle çaresiz ve annesiz bırakanın Allah cezasını versin’ yazısıyla paylaşması yürekleri sızlattı.

Bilecik’te yaşayan Onur Acar, 2019 yılı mart ayında Abdullah ve Fatma Duman çiftinin üç çocuğundan biri olan Cemile Nur ile kaçarak evlendi. Bir süre sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle Acar çifti, Duman ailesiyle barıştı ve görüşmeye başladı. Geçen yıl aralık ayında Onur ve Cemile Nur Acar çiftinin bir çocukları dünyaya geldi. Zaman zaman Cemile Nur’a cep telefonuyla görüştüğü için şiddet uygulayan Onur Acar, bir süre sonra Cemile Nur Acar’ın elinden aldığı cep telefonunu duvara atıp kırarken, çıkan tartışmada eşinin boğazını sıktı. Evden ayrılıp ailesinin yanına dönen Cemile Nur, eşi hakkında şikayette bulundu. İhbar üzerine Vezirhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onur Acar’ı gözaltına alarak evinde arama yaptı. Onur Acar, evinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfek nedeniyle adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

12 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Onur Acar, 11 Kasım’da cezaevinden tahliye olduktan 5 gün sonra boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile aralarında ceza davası nedeniyle gittiği adliyede çıkışında, eşi ve yanındaki kayınpederi Abdullah Acar’a pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Onur Acar ise çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

MEZARLIK FOTOĞRAFI YÜREK SIZLATTI

Yaşanan olayın ardından eşi Abdullah Duman ve kızı Cemile Nur’u kaybeden Fatma Duman, yakınları ve 11 aylık torunu Hızır Efe ile gittiği mezarlık ziyaretinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada ‘Bu yavruyu böyle çaresiz ve annesiz bırakanın Allah cezasını versin’ yazısıyla paylaştı. Fotoğraflarda olan bitenden habersiz olan 11 aylık bebeğin dedesi ve annesinin mezarı başındaki fotoğrafı yürekleri sızlattı.

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