Helikopterli trafik denetiminde üç saatte 31 sürücüye 8 bin 364 TL ceza kesildi

İzzet NAZLI- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ta trafik ekipleri, havadan ve karadan gerçekleştirdiği 3 saatlik trafik denetimde kural ihlali yapan 31 sürücüye, 8 bin 364 TL cezai işlem uyguladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri kentin belli noktalarında durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan, ters yönde seyreden sürücüler tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan’ın da katıldığı denetimlerde, kent merkezinde yoğun olarak kullanılan karayolları ile Belen-Dörtyol Otoyol güzergahı, Dörtyol- İskenderun- Arsuz güzergahı ve Samandağ ilçesi güzergahında, kural ihlali yapan 31 sürücüye 8 bin 364 TL cezai işlem uygulandı.

SÜRÜCÜ İTİRAZ ETTİ, POLİS KANITLADI

Samandağ ilçesi güzergahında emniyet kemeri takmayan sürücü, yer ekiplerine bildirildi. Yol üzerinde uygulama yapan ekipler, helikopterden çekilen görüntülerden yola çıkarak bir kamyon şoförünü durdurdu. Israrla emniyet kemeri taktığını söyleyip cezaya itiraz eden sürücüye, polis memuru havadan çekilen görüntüyü gösterdi. Görüntüyü gören sürücü itirazlarını sonlandırarak, yazılan ceza makbuzuna imza atıp, bölgeden ayrıldı.

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