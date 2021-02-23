Helikopter kazasında İsmail Güneş’i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesinde 2009 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası sırasında, olayda hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş ile telefonda görüşen eski televizyon muhabiri Emra Kara hakkında açılan davaya devam edildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, HTS kayıtlarına göre gazeteci İsmail Güneş’i aradığı belirlenen, ancak bunu reddeden eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında ‘yalan beyan’ suçlamasıyla açılan davanın 3’üncü duruşması bugün 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Emra Kara ile Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, avukatlar ve partililer katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, 4 Mayıs’a ertelendi.

‘HAKİKAT ER GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR’

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Kemal Yavuz, sanık Emra Kara’nın HTS kayıtlarında çıkan görüşmeleri inkar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetiyle ilgili süren parçalı yargılamadan biri Sivas 3’üncü Asli Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Burada devam eden dosya, sanık Emra Kara’nın yalan tanıklıktan yargılamasına ilişkindir. Sanık Emra Kara’nın olay günü İsmail Güneş ile saat 13.00 ile 15.26’dan itibaren 16 kez görüştüğü, bazen İsmail Güneş’in aradığı bazen kendisinin aradığı, toplam 14,5 dakika görüştüğü ve toplam görüşmelerinin içinde görüşme süresinin 3’te 1’i kadar görüşme süresi olduğu belirlendi. Dolayısıyla 16 kez görüşmüş olmasına rağmen bazı görüşmeleri 90 saniye, bazı görüşmeleri 78 saniye böyle uzun görüşmeler de var. Bunlar inkar edilmektedir. Olayın en can alıcı zaman dilimi içinde böyle bir görüşmenin neden inkar edildiği, hangi suç delinin saklandığı, yargıdan neyin gizlendiğiyle ilişkin şüphe uyandırmıştır. Gerçekten bu telefonla sanık mı görüştü, o dahi sabit değil. Başka biri de görüşmüş olabilir. Bu çerçeve içinde suç delilerinin bu dosya kapsamında da yok edilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz. Hakikat er geç ortaya çıkacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastının öncesinde, sonrasında ve olay anında yer alanların hepsinin bir gün muhakkak suretle yargı önüne çıkıp, hesap vereceği günleri bekliyoruz.”

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