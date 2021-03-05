Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara’ya uğurlandı / Ek fotoğraflar

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Ağrı’da, kardan kapanan 102 köy yolu açıldı
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 102 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ağrı'da, özellikle...
İstanbul’da helikopterli trafik denetimi
İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Anadolu yakasında helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler denetimde...
Tuzla’da et üretim tesisinde yangın: 1 işçi dumandan etkilendi (Geniş haber)
Yılmaz OKUR-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) - TUZLA'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda...
‘Aşı sıranız geldi’ mesajına dikkat
Kovid-19 enfeksiyonu korkusunu kullanarak vatandaşı dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyaran Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, "Vatandaşlar 'aşı sıranız geldi' ve benzeri mesajlar gönderen sahtekarlara karşı dikkatli olsun. Aşılama takvimi Sağlık Bakanlığı web sitesinde açık şekilde paylaşılıyor" dedi.