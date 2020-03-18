Helikopter ile para dağıtmak elbette bir benzetme, talebin dibe vurduğu ekonomik kriz durumlarında halkın eline daha fazla para geçmesini sağlayarak, ekonomik aktiviteleri canlandırma ve ekonomiyi büyütme politikaları birazda espri katılarak bu şekilde adlandırılıyor.

Halka ve şirketlere para dağıtma operasyonlarında başı Amerika çekecek gibi duruyor. Özellikle seçim döneminde olan Trump ve ekibinin olası bir ekonomik çöküş sonucunda beklenmedik bir şekilde seçimi kaybetmek istemeyeceği açık. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Mnuchin, çalışanlara vergi tatili getirilmesi fikrinin Trump tarafından beğenildiğine vurgu yaparak, “Vergi tatili insanlara gelecek 6 ila 8 ayda para sağlayacak. Biz Amerikalılara gelecek iki haftada acilen çek gönderilmesi seçeneğini de düşünüyoruz.” dedi. Kişi başı bin dolarlık bir ödeme yapılabileceğinden bahsediliyor.

Hazırlanan ekonomik paket hakkında Amerikan basınına konuşan Başkan Trump, “Bu paket büyük olacak.” diyor. Hazırlanan ekonomik destek paketinin bir trilyon dolar boyutunda olacağına dair haberler alınıyor.

İnsanların hasta olmak endişesi ile evlerinden çıkmaya korktukları ve hatta insanların evlerinden çıkmasının hükümetlerce yasaklandığı, insanların karantinaya alındığı böyle bir ortamda ortalığa helikopter ile para saçmanın bile talebi arttırabileceğinden pek de emin değilim. Lakin bu tedbir özellikle işini kaybederek gelirlerinden yoksun kalacak kişilerin ve en azından bazı şirketlerin ödeme güçlüğüne düşmesini engelleyebilir.

Avrupa’dan da benzer haberler geliyor, Reuters haber ajansının aktardığına göre telekonferans aracılığıyla gazetecilere açıklama yapan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, “Büyük Fransız şirketlerini korumak adına mümkün olan tüm imkânları seferber etmekte tereddüt etmem” dedi. Le Maire, “Bu, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesiyle yapılabilir, hisse alımıyla yapılabilir, hatta gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim” ifadeleriyle seçenekleri sıraladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

Devletler ve ekonomi yönetimleri bu salgının sadece insanları değil şirketleri de öldürmesini, yok etmesini engellemek zorundadırlar. Ekonomik bir çöküş, üretimin ve tedarik zincirinin durması sonuçta virüs salgını yüzünden ölecek insanlardan çok daha fazlasının ölmesine yol açabilir.

Bu salgın ve bu salgının ekonomik etkileri muhakkak ki küresel ekonominin başta para ve tedarik sistemi olmak üzere yeniden yapılandırılmasına yol açacaktır. Çalışma hayatı bile kökten değişebilir, evden ya da uzaktan çalışma biçimi hızla yayılıp, yerleşebilir. Alıştığımız ofis çalışmalarının büyük kısmı ortadan kalkabilir.

Küresel ölçekte örgütlenen bir üretim fonksiyonunun aniden durması ya da kesintiye uğraması özellikle gezegenimizin yoksul bölgelerini çok ciddi bir risk altında bırakabilir. Bir taraftan salgınla boğuşacak bu ülkeler gıda ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılayamaz hale düşebilir. İnsanlar gıdaya, tıbbi malzeme ve ilaca hatta enerjiye ulaşamaz hale gelebilir. Unutmayın yağmurlar kesilip, kuraklık başlayınca sular derinlere çekilir ve göller hep en sığ bölgelerinden kurumaya başlar.

Biz bugün Avrupa, Asya ve Amerika’da bulunan refah toplumlarının bu salgından nasıl etkilendiğini, piyasaların ne tepki verdiğini ekranlarımızda izlerken dünyanın haber alamadığımız ücra ve yoksul köşelerinde çocuklar tedavisi bilinen hastalıklardan, açlık ve susuzluktan hızla ölmeye başlayabilir.

Devletleri yönetenlere bu zor dönemde çok büyük iş ve çok ağır bir sorumluluk düşüyor; aklın ve bilimin rehberliğinde, popülizm yapmadan, seçim kaygılarını unutarak, sağduyulu ve işbirliği içeren kararlar almaları gerekecek aksi takdirde bedelini tüm insanlık öder.