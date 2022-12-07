Helen’in ölümüne, kardeşinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

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Bülent TEMİZ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, kullandığı servis minibüsüyle çarptığı Helen Bali’nin (12) ölümüne, kardeşi Hayrunnisa Bali’nin de (7) yaralanmasına neden olan Abdullatif Poyraz (52) tutuklandı.

Kaza, 5 Aralık günü sabah saatlerinde, Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali’ye, öğrenci taşıyan Abdullatif Poyraz’ın kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşleri ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Helen Bali, Dörtyol köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hayrunnisa Bali’nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Abdullatif Poyraz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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